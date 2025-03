W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przygotowaniami na sytuacje kryzysowe, sieć dyskontów Biedronka wprowadziła do swojej oferty plecak survivalowy. Zawiera on szereg akcesoriów, które mogą okazać się przydatne w nagłych sytuacjach, jednak czy to wystarczy, by zapewnić pełne bezpieczeństwo w obliczu kryzysu? Przyjrzyjmy się, co faktycznie znajduje się w tym zestawie.