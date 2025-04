Biedronka wprowadziła nowe promocje. Już dziś (14 kwietnia) można z nich skorzystać. Co będzie można kupić po niższych cenach w sklepach tej sieci?

Biedronka. Twaróg za 4,85 zł. Ile za białą kiełbasę?

W ostatnim tygodniu przed Wielkanocą mniej zapłacimy za twaróg sernikowy Delikate. Cena tego produktu została obniżona o 51 proc. Za 1 kg twarogu zapłacimy nie 9,99 zł a 4,85 zł.

Biedronka obniżyła również cenę kiełbasy białej surowej Kraina Mięs Select. Tu rabat wynosi 58-procent. Po obniżce za kilogramowe opakowanie klienci Biedronki zapłacą 9,90 zł a nie 23,99 zł. Bardzo podobną promocję będzie miał Lidl.

Biedronka. Promocja na masło

W Biedronce nie zabraknie również promocji z tzw. "gratisami". Wszystkie produkty marki Bonduelle będzie można kupić w formule "2+2 gratis". Z kolei mąki oraz świąteczne słodycze marek Kinder, Milka, Lindt i Wedel będą dostępne jako "2+1 gratis". W formule „1+1 gratis” będzie z kolei można kupić koperek i natkę pietruszki w pęczku XL, cebulkę dymkę i pomidorki Miss Perfect w opakowaniu 200 g.

Klienci posiadający kartę lojalnościową Biedronka będą mogli skorzystać z promocji na masło od Mlekovity. Promocja "5 po 5 zł" to akcja, w której można kupić pięć maseł na raz, każde w cenie 5 zł. Promocja ta ma obowiązywać tylko w środę 16 kwietnia. We wtorek 15 kwietnia można z kolei liczyć na -70% na drugie opakowanie jaj z chowu ściółkowego Moja Kurka.

Biedronka. Godziny otwarcia

Warto pamiętać, że w nadchodzącym tygodniu Biedronka wydłużyła godziny otwarcia sklepów. Od poniedziałku 14 kwietnia do piątku 18 kwietnia sklepy tej sieci będą otwarte do godziny 23.30 lub dłużej. W sobotę 19 kwietnia zakupy będzie można zrobić do godziny 13.30.