Tego nie rób, płacąc kartą płatniczą

Płatności bezgotówkowe to wygoda naszych czasów. W większości punków handlowych i usługowych możemy zapłacić bezgotówkowo, wystarczy przyłożyć kartę do czytnika i wpisać PIN, by zatwierdzić transakcję. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy nosić przy sobie pliku gotówki.

Reklama

Z jednej strony, jest to bezpieczniejsze, bo nie narażamy się na jej zgubienie czy kradzież. Jednak z drugiej - płacenie kartą również niesie ze sobą pewne ryzyko, o którym często zapominamy. Zapominając o zasadach bezpieczeństwa, narażamy się na utratę środków na koncie. Przypominamy, na co należy uważać, płacąc kartą płatniczą.

Sprawdź kwotę na terminalu

Zanim zapłacimy kartą, sprawdźmy kwotę, która wyświetla się na terminalu płatniczym. Warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ inaczej może nas to sporo kosztować. Nie wszyscy sprzedawcy są uczciwi, więc warto zerknąć na terminal, zanim zatwierdzimy płatność. Tej zasady należy się trzymać szczególnie w czasie wakacyjnych wyjazdów do krajów egzotycznych.

Wpisz PIN tak, by nikt nie widział

To pozornie oczywista zasada, o której czasem zapominamy przez nieuwagę lub pośpiech. Wpisując PIN na terminalu, upewnijmy się, że nikt nie zagląda nam przez ramię czy nie patrzy bezpośrednio na nasze dłonie. Warto również zadbać, by PIN nie był prostym ciągiem cyfr, jak: 1111 czy 1234. Eksperci od cyberbezpieczeństwa odradzają również, by stosować kody liczbowe, które są naszą datą urodzenia.

Nie odmawiaj potwierdzenia płatności

Potwierdzenie płatności często wydaje się nam zbędnym świstkiem papieru. Zwykle odmawiamy go, płacąc kartą, myśląc, że mamy przecież paragon. Potwierdzenie płatności może być przydatne np. jeśli okaże się, że nastąpił problem techniczny lub inny błąd, przez który płatność została pobrana z konta więcej niż raz. Wówczas potwierdzenie płatności będzie dowodem, umożliwiającym odzyskanie środków.

Nie trzymaj PIN-u razem z kartą

Reklama

Błąd, który może kosztować nad utratę wszystkich środków na koncie. PIN najlepiej zapamiętać, nigdzie nie zapisywać i z nikim się nim nie dzielić. Absolutnie nie należy trzymać karteczki z zapisanym kodem w portfelu razem z kartą płatniczą.