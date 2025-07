Komu należy się 300+?

Świadczenie Dobry Start, potocznie nazywane 300+, przysługuje każdemu uczniowi rozpoczynającemu rok szkolny – bez względu na dochód rodziny. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które rodzice lub opiekunowie mogą przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i innych niezbędnych artykułów dla dziecka. Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. 300+ nie przysługuje natomiast dzieciom uczęszczającym do przedszkola, zerówki ani studentom.

Kiedy składać wniosek o Dobry Start 2025?

Wnioski o świadczenie Dobry Start (300+) na rok szkolny 2025/2026 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r. wyłącznie przez internet. Umożliwiają to platformy takie jak PUE ZUS, aplikacja mobilna mZUS, portal Emp@tia oraz systemy bankowości elektronicznej. Warto złożyć wniosek już w lipcu lub sierpniu, wtedy środki trafią na konto najpóźniej do 30 września. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że złożenie wniosku w lipcu daje szansę na wypłatę jeszcze w czasie wakacji. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu do ZUS.

Dodatkowe 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wiele osób, poza świadczeniem Dobry Start, który przysługuje praktycznie na wszystkie uczące się dzieci do 20. roku życia, może otrzymać dodatkowe 100 złotych w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Otrzymują go wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej do ukończenia 18. roku życia (a w przypadku kontynuacji nauki – do 21 lat), a przy orzeczonej niepełnosprawności – do 24 lat, których rodzice lub opiekunowie pobierają zasiłek rodzinny. Świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest bowiem dodatkiem do zasiłku rodzinnego i nie jest wypłacane samodzielnie.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to świadczenie wypłacane w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka i przysługuje rodzinom o niskich dochodach. Mogą się o niego ubiegać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, a także osoby uczące się, które nie ukończyły 24. roku życia i nie pozostają na utrzymaniu rodziców. Kluczowym kryterium przyznania zasiłku jest dochód. W 2025 roku nie może on przekraczać 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie, a jego wysokość zależy od wieku dziecka.

Wniosek o jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł) składa się razem z wnioskiem o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2025/2026, który rozpoczyna się 1 listopada 2025 i potrwa do 31 października 2026. Od 1 lipca 2025 roku przyjmowane są wnioski składane tylko elektronicznie. Od 1 sierpnia 2025 roku będzie natomiast możliwe składanie wniosków w formie papierowej w ośrodku społecznym właściwym dla miejsca zamieszkania. O wypłatę dodatku rodzic powinien wnioskować do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne, czyli do 31 października 2025 roku.

Ważne W przeciwieństwie do świadczenia Dobry Start dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje również na dziecko rozpoczynające naukę w zerówce.

Komu przysługuje 400 zł na ucznia?

Świadczenie Dobry Start (300 zł) w połączeniu z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł) daje łącznie 400 zł na ucznia. Taka suma przysługuje każdemu wychowankowi szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej do ukończenia przez niego 20. roku życia (a do 24 lat w przypadku orzeczonej niepełnosprawności). Warunkiem jest pobieranie zasiłku rodzinnego przez ucznia lub uczennicę, co pozwala na jednoczesne otrzymanie zarówno 300 zł, jak i dodatkowych 100 zł. W praktyce oznacza to, że 400 zł otrzymają dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.