YouTube Premium drożeje w Polsce

YouTube Premium to usługa popularnego serwisu internetowego YouTube, która umożliwia użytkownikom odtwarzanie treści bez przerywania ich reklamami oraz odtwarzanie treści w tle przy wyłączonym ekranie. Serwis internetowy zdecydował się na podniesienie cen o niemal 30 proc. - Nie jest to dla nas łatwa decyzja, ale zmiana ceny pozwoli nam nadal ulepszać usługę Premium i wspierać twórców oraz wykonawców, których oglądasz w YouTube - informuje firma. Część użytkowników otrzymała już wiadomości e-mail z informacją o zmianie cen.

Użytkownik musi wyrazić zgodę na podwyżkę. Jeśli tego nie zrobi, subskrypcja YouTube Premium zostanie wyłączona. Wprowadzenie nowych cen zaplanowano na okres rozliczeniowy między 7 maja a 6 czerwca. Część subskrybentów abonamentu otrzymała informację, że muszą zaakceptować nowy cennik do 5 maja, inni - że do 19 maja, a jeszcze inni - że do końca maja.

Nowe ceny YouTube Premium

Nowe ceny miesięcznego abonamentu YouTube Premium:

plan indywidualny – 29,99 zł (dotychczas 25,99 zł);

(dotychczas 25,99 zł); plan studencki – 18,99 zł (dotychczas 14,99 zł);

(dotychczas 14,99 zł); plan rodzinny – 59,99 zł (dotychczas 46,99 zł).

W przypadku plany indywidualnego cena wzrasta o 15,4 proc. Cena planu studenckiego zostanie podniesiona o 26,7 proc. Największa podwyżka dotyczy planu rodzinnego. Użytkownicy tej formy abonamentu muszą liczyć się z podwyżką aż o 27,7 proc. Nowe ceny obowiązują nowych użytkownicy za YouTube Premium już teraz.