Czym jest rehabilitacja lecznicza ZUS?

Rehabilitacja lecznicza ZUS to program rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym, finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program ten skierowany jest do osób, które chcą odzyskać lub zachować zdolność do pracy.

Reklama

Program rehabilitacji leczniczej ZUS to kompleksowa usługa zdrowotna skierowana do osób aktywnych zawodowo, które z powodu choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy. Celem programu jest przywrócenie zdolności do wykonywania pracy poprzez odpowiednio dobrane zabiegi i ćwiczenia.

Jak podkreśla Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim: Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chętnie korzystają z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, zwłaszcza że ośrodki, do których kieruje Zakład, znajdują się na terenie całej Polsce, również w wielu miejscowościach uzdrowiskowych.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS?

Reklama

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS jest dostępna dla osób, które są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, ale mają szansę na odzyskanie tej zdolności po zakończeniu leczenia. Mogą z niej skorzystać:

Osoby aktywne zawodowo, które są ubezpieczone w ZUS-ie.

Osoby otrzymujące zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Emeryci, pod warunkiem, że pracują i podlegają ubezpieczeniu społecznemu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie).

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Warunkiem kwalifikacji jest zagrożenie długotrwałą niezdolnością do pracy, przy jednoczesnej szansie na odzyskanie tej zdolności po rehabilitacji.

Co obejmuje program rehabilitacji ZUS?

Program rehabilitacji leczniczej jest kompleksowy i dostosowywany indywidualnie do rodzaju schorzenia każdego pacjenta. W jego skład wchodzą:

Niezbędne badania diagnostyczne,

Indywidualnie dobrane zabiegi fizjoterapeutyczne,

Kinezyterapia (leczenie ruchem),

Wsparcie psychologiczne,

Edukacja zdrowotna.

Jakie schorzenia mogą być rehabilitowane na rehabilitacji leczniczej ZUS?

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej obejmuje szereg schorzeń, w tym:

Narząd ruchu.

Narząd ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa).

Układ krążenia.

Układ oddechowy.

Narząd głosu.

Schorzenia psychosomatyczne, takie jak zaburzenia nerwicowe.

Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Rehabilitacja po leczeniu nowotworu piersi.

W systemie ambulatoryjnym możliwa jest rehabilitacja narządu ruchu, ośrodkowego układu nerwowego oraz układu krążenia, w tym rehabilitacja monitorowana telemedycznie.

Jak wygląda proces skierowania na rehabilitację leczniczą ZUS?

Podstawą skierowania na rehabilitację jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, które wydaje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Skierowanie można uzyskać na kilka sposobów:

Na wniosek lekarza prowadzącego leczenie,

Podczas kontroli zwolnienia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS,

Podczas badania przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne,

Podczas badania przy ubieganiu się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą, na wniosek lekarza leczącego, można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Korzyści z udziału w Programie Rehabilitacji Leczniczej ZUS

Udział w programie rehabilitacji leczniczej ZUS oferuje wiele korzyści:

Bezpłatny pobyt w ośrodkach leczniczych.

Bezpłatne zabiegi i terapie.

Zakwaterowanie, wyżywienie, opłata uzdrowiskowa oraz dojazd najtańszym środkiem komunikacji publicznej są pokrywane przez ZUS.

Zwolnienie lekarskie na czas rehabilitacji (brak konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego).

Jakie ośrodki są dostępne w ramach Programu Rehabilitacji Leczniczej ZUS?

Ośrodki rehabilitacyjne znajdują się na terenie całej Polski, w tym w wielu miejscowościach uzdrowiskowych. Dzięki temu, osoby zainteresowane mogą wybrać ośrodek, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i preferencjom.

Czy Program Rehabilitacji Leczniczej ZUS jest skuteczny?

Program rehabilitacji leczniczej ZUS jest bardzo popularny i skuteczny. W 2024 roku z rehabilitacji skorzystało ponad 58,1 tys. osób, z czego najwięcej osób korzystało z rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.

Jakie są nowe profile rehabilitacji w ramach Programu Rehabilitacji Leczniczej ZUS?

W tym roku ZUS wprowadził dwa nowe profile bezpłatnej rehabilitacji: wczesną rehabilitację powypadkową oraz rehabilitację dla osób z schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Jakie są formy rehabilitacji?

Lekarz orzecznik ZUS może skierować pacjenta na rehabilitację w dwóch systemach:

Ambulatoryjnym - 24 dni zabiegowe bez noclegu w placówce znajdującej się w miejscu zamieszkania pacjenta,

- 24 dni zabiegowe bez noclegu w placówce znajdującej się w miejscu zamieszkania pacjenta, Stacjonarnym - ponad trzytygodniowy pobyt w sanatorium lub ośrodku rehabilitacyjnym.

Czy mogę samodzielnie wybrać ośrodek rehabilitacyjny w ramach Programu Rehabilitacji Leczniczej ZUS?

Nie, ośrodek rehabilitacyjny wybiera ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.

Czy muszę korzystać z urlopu wypoczynkowego podczas rehabilitacji?

Nie, podczas rehabilitacji leczniczej ZUS wystawia zwolnienie lekarskie, dzięki czemu nie musisz korzystać z urlopu wypoczynkowego.

Jaki jest standardowy czas trwania rehabilitacji?

Standardowy czas trwania rehabilitacji wynosi 24 dni, ale może być wydłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka.

Czy mogę wnieść sprzeciw w przypadku odmowy skierowania na rehabilitację?

Tak, w razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Czy emeryci mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Tak, emeryci mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej, pod warunkiem, że pracują i podlegają ubezpieczeniu społecznemu.

Ile osób korzysta z rehabilitacji ZUS?

Zainteresowanie rehabilitacją w ramach programu ZUS jest bardzo duże. Statystyki za 2024 rok pokazują, że:

Łącznie z rehabilitacji skorzystało ponad 58,1 tys. osób,

W tym 23,6 tys. mężczyzn i niemal 34,5 tys. kobiet,

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 50-59 lat,

Najwięcej, bo aż 49 tys. osób, skorzystało z rehabilitacji schorzeń narządu ruchu,

Z rehabilitacji narządu głosu skorzystało 3,4 tys. osób.

Czy za pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym trzeba płacić?

Nie, osoby skierowane przez ZUS nie ponoszą żadnych kosztów związanych z terapią, zakwaterowaniem, wyżywieniem ani opłatą uzdrowiskową. ZUS zwraca również koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"