Przed Wielkanocą podobnie jak przed Bożym Narodzeniem ruch w sklepach jest wzmożony. Wiele osób zakupy zostawia na ostatnią chwilę i wybiera się do sklepów na kilka dni przed nadchodzącymi świętami.

Wielkanoc 2025. Aldi wydłuża godziny otwarcia

Aby ułatwić zakupy swoim klientom sieć sklepów Aldi postanowiła wydłużyć godziny otwarcia. Wiemy, że przedświąteczne przygotowania wymagają czasu i dobrego planowania. Chcemy, aby nasi klienci mogli zrobić zakupy na spokojnie, bez stresu i w dogodnych dla siebie godzinach. Wydłużone godziny otwarcia to ukłon w stronę ich potrzeb i komfortu – mówi Luiza Urbańska z Biura Prasowego ALDI Polska.

Reklama

Aldi przed świętami wprowadzi Ciche Godziny

Co więcej, w czwartek, 17 kwietnia od 17:00 do 19:00 we wszystkich sklepach ALDI będą obywać się Ciche Godziny, zgodnie z naszym harmonogramem. Dzięki temu klienci w spektrum autyzmu będą mogli zrobić zakupy w zdecydowanie spokojniejszych warunkach, co szczególnie w okresie przedświątecznym jest pomocne – wyjaśnia Urbańska.

Aldi. Godziny otwarcia przed świętami

Reklama

W jakich godzinach otwarte będą sklepy Aldi przed Wielkanocą 2025? W jakich godzinach będzie można zrobić zakupy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę? W dni powszednie, od poniedziałku do soboty sklepy Aldi otwarte są w godzinach od 6 do 22.

Nowe godziny otwarcia sklepów ALDI przed Wielkanocą:

17 kwietnia (czwartek): 6:00 – 23:00

18 kwietnia (piątek): 6:00 – 23:00

19 kwietnia (sobota): 6:00 – 13:30

W dni świąteczne, czyli w Niedzielę Wielkanocną (20 kwietnia) oraz Poniedziałek Wielkanocny (21 marca) sklepy sieci Aldi będą zamknięte. Wydłużone godziny pracy sklepów sieci Aldi dotyczą sklepów poza tymi, które znajdują się w galeriach handlowych.

Wielkanoc 2025. Kiedy wypada?

W tym roku Wielkanoc wypada 20 i 21 kwietnia 2025 roku. To oznacza, że okres przedświąteczny a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota to czas od 17 do 19 kwietnia 2025 roku.