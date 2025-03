Wniosek o rentę wdowią 2025

W komunikacie ZUS informuje, że od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski o rentę wdowią, czyli łączenie wypłaty renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem, na przykład emeryturą. Pierwsze świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 roku. Maksymalna kwota może wynieść ponad 5,6 tys. zł brutto. Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS zachęca klientów do tego, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili i zaplanowali w najbliższym czasie wizytę lub kontakt z ZUS w sprawie renty wdowiej.

Kiedy renta wdowia 2025 będzie wypłacana?

Prawo do renty rodzinnej, łącznie z własnym świadczeniem, dla wniosków złożonych do 31 lipca br. będzie przysługiwać od lipca br. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia prawo do wypłaty świadczenia będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że jeśli ktoś złoży wniosek 15 sierpnia i spełni warunki, prawo do wypłaty świadczenia będzie przysługiwać od sierpnia.

Ile wynosi renta wdowia 2025?

Oba świadczenia nie będą wypłacane w pełnej wysokości. Można otrzymać pełną rentę rodzinną po małżonku (renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłej osobie) i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie (czyli albo renta rodzinna, albo własne emerytura czy renta) będzie wypłacane w wysokości 25 proc. Maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może jednak przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co obecnie wynosi 5636,73 zł brutto. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku.

Gdy suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli wysokość dotychczas pobieranego świadczenia przekracza trzykrotność najniższej emerytury, prawo do renty wdowiej nie przysługuje, ze względu na przekroczenie maksymalnej kwoty. Oznacza to, że np. jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 5,7 tys. zł brutto, to nie będzie miał prawa do renty wdowiej.

ZUS informuje, że przy obliczaniu kwoty renty wdowiej, którą porównuje się z limitem wynoszącym trzykrotność najniższej emerytury, uwzględnia się także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Znaczy to, że do limitu zaliczany będzie np. dodatek pielęgnacyjny i ekwiwalent węglowy. Takie świadczenia jak 500 plus dla niesamodzielnych czy świadczenie wspierające nie będą brane pod uwagę.

W komunikacie ZUS możemy przeczytać, że w razie wątpliwości dotyczących spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania renty wdowiej, można skorzystać ze specjalnej ankiety na stronie internetowej ZUS-u. Po jej wypełnieniu można też obliczyć, przy pomocy udostępnionego kalkulatora, szacunkową wysokość renty wdowiej.

Dla kogo renta wdowia?

Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do dwóch świadczeń: swojego i do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Aby mogli oni otrzymać połączone świadczenia, muszą również spełnić następujące warunki: mają co najmniej 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna); do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej; nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna); nie są obecnie w związku małżeńskim.

