Kolejna edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego wystartowała i ... zakończyła się po 2 minutach. Kto mógł otrzymać dodatkowe 400 zł na wakacje?

Województwo podlaskie wprowadziło specjalny bon turystyczny, który ma na celu wsparcie lokalnej turystyki. Program, startujący w kwietniu, oferuje turystom dofinansowanie do noclegów w wysokości do 400 złotych. Inicjatywa ta ma na celu pobudzenie turystyki w regionie, który zmaga się z trudnościami.

Reklama

Bon turystyczny 2025

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej ma negatywny wpływ na turystykę w województwie podlaskim, powodując spadek liczby turystów z kraju i zagranicy. W odpowiedzi na te trudności, władze regionu wprowadziły innowacyjny Podlaski Bon Turystyczny, mający na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej.

Bon turystyczny ma na celu ożywienie turystyki w Podlaskiem, które od 2021 roku zmaga się ze skutkami kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Działania reżimu Łukaszenki, określane jako wojna hybrydowa, spowodowały spadek liczby turystów odwiedzających ten region. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreśla, że program ma na celu pokazanie, że Podlaskie jest bezpiecznym miejscem dla turystów.

Kto może dostać bon turystyczny? Dla kogo bon turystyczny 2025?

Reklama

O dopłatę do noclegów mogą ubiegać się dorośli turyści, mieszkający w Polsce w innych województwach niż podlaskie, którzy zdecydują się na minimum dwa noclegi w obiektach zgłoszonych do Programu. Jak podaje portal onet.pl, bon turystyczny można utrzymać w dwóch etapach programu: od 20 kwietnia do 31 maja 2025 – wówczas wygenerować można bon na noclegi realizowane w kwietniu i maju 2025 roku oraz od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 – kiedy można wygenerować bon na noclegi realizowane od czerwca do grudnia 2025 roku.

Jak można przeczytać na stronie województwa podlaskiego, jedna osoba może wygenerować tylko jeden bon, który wykorzystać można tylko na jedną rezerwację, niezależnie od liczby nocujących osób. Bon jest generowany w formie cyfrowej, posiada unikalny numer, kod QR i jest przypisany do numeru telefonu osoby podaje we wniosku. Bon trzeba wygenerować na stronie programu podlaskibonturystyczny.pl, a następnie podać przy płatności za pobyt (zostanie on odliczony od rachunku). Bon przypisany jest do konkretnej osoby i nie można go przekazać innym ani wymienić na gotówkę.

Kiedy wystartuje bon turystyczny?

Podlaski Bon Turystyczny, mający na celu wsparcie lokalnej turystyki, wystartował 20 kwietnia 2025 roku. Program, zarządzany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT), oferuje dofinansowanie noclegów dla turystów spoza województwa podlaskiego. Warto dodać, że program realizowany jest od 24 marca do 31 grudnia 2025 roku.

Na co można wykorzystać Podlaski Bon Turystyczny?

Bon można wykorzystać w obiektach noclegowych biorących udział w programie, takich jak:

pola kempingowe,

miejsca dla kamperów,

pensjonaty,

hotele kategoryzowane gwiazdkami.

Ile wynosi bon turystyczny 2025?

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju obiektu noclegowego. Wysokość dofinansowania z bonu turystycznego jest uzależniona od rodzaju wybranego zakwaterowania. Zgodnie z informacjami od urzędu marszałkowskiego, kwoty te kształtują się następująco:

200 zł – kempingi, schroniska oraz gospodarstwa agroturystyczne,

300 zł – hotele jedno- i dwugwiazdkowe, apartamenty i pensjonaty,

400 zł – hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe.

Jakie kryteria musi spełniać obiekt noclegowy, aby mógł zostać włączony do programu Podlaski Bon Turystyczny?

Aby obiekt noclegowy mógł zostać włączony do programu Podlaski Bon Turystyczny, musi spełniać następujące kryteria:

Lokalizacja: Obiekt musi znajdować się na terenie województwa podlaskiego.

Rejestracja: Musi być wpisany do odpowiedniej ewidencji: ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, lub ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca położenia obiektu.

Zobowiązania finansowe: Obiekt nie może mieć zaległości w płatnościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ani Urzędu Skarbowego.

Zgłoszenia obiektów noclegowych były przyjmowane od 24 marca do 11 kwietnia 2025 roku. Operatorem programu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT).

Bon turystyczny - wniosek

Aby skorzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie internetowej www.podlaskibonturystyczny.pl. Marszałek województwa podkreśla, że program ten, choć inspirowany ogólnopolskim bonem turystycznym z 2020 roku, jest nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju. Województwo podlaskie jest pierwszym regionem, który wprowadził taki program.

Zasady programu Podlaski Bon Turystyczny uległy zmianie

Co się zmieniło? Została podwojona kwota przeznaczonych na bon pieniędzy. Dlatego w Dzień Dziecka do rozdania było aż 1 450 000 zł. Dodatkowo o dopłatę do wakacji mogli się starać także mieszkańcy Podlasia. Wychodzi więc na to, że w kolejnych turach mieszkańcy województwa podlaskiego mogą uczestniczyć w programie na równi z pozostałymi mieszkańcami Polski.

Ponadto istniała możliwość wygenerowania pieniędzy tylko na okres do końca wakacji. Warto przypomnieć, że pierwotnie 1 czerwca miały być generowane bony turystyczne do wykorzystania od czerwca do końca roku. Ostatecznie jednak o pieniądze na wyjazdy realizowane od września do grudnia będzie można się ubiegać 1 września (wtedy odbędzie się generowanie bonów na noclegi realizowane od września do grudnia 2025 roku).

Kolejna edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 20 kwietnia pieniądze z bonu turystycznego rozeszły się w kilka godzin. Teraz odbyło się to jeszcze szybciej. Na oficjalnej stronie programu pojawiła się informacja, że pula pieniędzy na czerwiec, lipiec i sierpień została wyczerpana w 2,5 minuty! Pula środków z II tury rozeszła się jak ciepłe bułeczki. W zaledwie 2,5 minuty poszło aż 4418 bonów na wakacyjne wypady w czerwcu, lipcu i sierpniu! Jeśli się nie załapaliście – nie martwcie się, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa… III tura wraca 1 września – czytamy na stronie Podlaskiego Bonu Turystycznego.