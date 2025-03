Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie to dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość ta jest najczęściej obliczana dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 pracowników.

Co wpływa na przeciętne wynagrodzenie?

Na przeciętne wynagrodzenie wpływa kilka kluczowych czynników:

Suma wynagrodzeń brutto: Obejmuje wszystkie płace osobowe, w tym wynagrodzenia podstawowe, premie, dodatki i inne formy gratyfikacji. Włączone są również dodatkowe składniki, takie jak honoraria czy wypłaty z zysku.

Liczba zatrudnionych: Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc sumę wynagrodzeń przez liczbę pracowników. GUS bierze pod uwagę przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie, najczęściej w skali miesiąca.

Sektor przedsiębiorstw: Najczęściej dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli jednostek zatrudniających co najmniej 9 osób.

Wyłączenia: W obliczeniach nie uwzględnia się osób pracujących na podstawie umów o dzieło, uczniów, ani pracowników zatrudnionych za granicą. Wynagrodzenie podawane jest w kwocie brutto.

Przeciętne wynagrodzenie jest wynikiem złożonej kalkulacji, uwzględniającej zarówno wysokość płac, jak i liczbę zatrudnionych osób, z pewnymi wyłączeniami.

Przeciętne wynagrodzenie - kiedy GUS publikuje dane?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw do 20. dnia każdego miesiąca, prezentując informacje za miesiąc poprzedni.

Jak jest obliczane przeciętne wynagrodzenie?

Obliczanie przeciętnego wynagrodzenia netto wymaga uwzględnienia kilku kluczowych elementów, które wpływają na ostateczną kwotę "na rękę". Oto podstawowe kroki i składniki, które należy wziąć pod uwagę:

Wzór ogólny: Wynagrodzenie netto = Wynagrodzenie brutto - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składka zdrowotna - Zaliczka na podatek dochodowy

Składniki do odliczenia: składki na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna, zaliczka na podatek dochodowy

Czynniki wpływające na wynagrodzenie netto: koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, ulgi podatkowe, indywidualna sytuacja podatnika:

GUS podaje przeciętne wynagrodzenie w kwocie brutto. Obliczenie dokładnej kwoty netto wymaga uwzględnienia indywidualnych okoliczności podatnika. Istnieją kalkulatory płacowe online, które mogą pomóc w oszacowaniu wynagrodzenia netto.

Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2025

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w lutym 2025 roku średnia pensja brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęła poziom 8613,14 zł. W porównaniu ze styczniem tego samego roku, wynagrodzenia wzrosły o 1,5 proc., a w skali rocznej o 7,9 proc. Średnia płaca w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku wyniosła 8573,77 zł, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. W lutym 2025 roku średnia liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 6451,5 tys. etatów. W porównaniu ze styczniem tego roku, odnotowano spadek o 0,1 proc., a w odniesieniu do lutego 2024 roku - spadek o 0,9 proc.

W lutym 2025 roku średnie zarobki w firmach wzrosły o 7,9 proc. w porównaniu z lutym 2024 roku. W styczniu wzrost ten wynosił 9,2 proc. Wynik ten jest niższy niż przewidywali eksperci zajmujący się ekonomią. Obecnie obserwujemy najmniejszy wzrost płac od lutego 2021 roku. Krótko mówiąc, tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyraźnie zwolniło w lutym 2025 roku, osiągając najniższy poziom od trzech lat i zaskakując ekonomistów.

