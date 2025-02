Zmiany w zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego

Od 1 marca 2025 roku nastąpią istotne zmiany w zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego. Zmiany te mają na celu zwiększenie dostępności tego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy finansowej, którą oferuje gmina osobom o niskich dochodach. Jest to świadczenie pieniężne, które ma na celu pomóc w pokryciu kosztów związanych z mieszkaniem. Dodatek ten jest przyznawany na okres 6 miesięcy, z możliwością ponownego ubiegania się o niego po tym okresie. Zwykle wynosi od 250 zł do 380 zł miesięcznie.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dwa progi wyliczania dodatku - dla osób samotnych i rodzin

Osoby, które mają trudności z opłaceniem czynszu, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2024 roku wyniosło ono 8181,72 zł brutto. Osoby samotne i rodziny mają różne progi dochodowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie wysokości dodatku, ale nie odbiera prawa do niego. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany przez okres 6 miesięcy.

Od 1 marca 2025 roku wzrosną progi dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego próg ten wyniesie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3272,69 zł miesięcznie. Natomiast dla gospodarstw wieloosobowych próg ten wyniesie 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 2454,52 zł miesięcznie na osobę.

Reklama

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić kilka warunków, m.in. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu, nie przekraczać określonego progu dochodowego i spełniać kryterium powierzchni użytkowej lokalu. Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić trzy podstawowe warunki:

Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o dodatek musi być właścicielem, najemcą lub posiadać inny tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

Oznacza to, że osoba ubiegająca się o dodatek musi być właścicielem, najemcą lub posiadać inny tytuł prawny do zajmowanego mieszkania. Nie przekraczać odpowiedniego progu dochodowego. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać:

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać: 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku - w gospodarstwie jednoosobowym

30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku - w gospodarstwie wieloosobowym

Powierzchnia mieszkania powinna spełniać określone kryteria. Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać: 45,50 m kw. dla jednej osoby,

52,00 m kw. dla dwóch osób,

58,50 m kw. dla trzech osób,

71,50 m kw. dla czterech osób,

84,50 m kw. dla pięciu osób,

91,00 m kw. dla sześciu osób.

Wnioski należy składać w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wysokość dodatku obliczy urzędnik. Aby złożyć wniosek, należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, dokumenty potwierdzające koszty utrzymania mieszkania oraz ostatni rachunek za energię elektryczną.