Ulga dla seniorów - czym jest?

Ulga dla seniora to ulga podatkowa, która została wprowadzona w Polsce w ramach programu "Polski Ład". Jest ona skierowana do osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pracują i nie pobierają emerytury. Ulga ta polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów z pracy do wysokości 85 528 zł rocznie. Ulga dla seniorów, znana również jako PIT 0 dla emerytów, będzie dostępna także w 2025 roku.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniorów?

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), ale nadal pracują i nie pobierają emerytury ani renty rodzinnej, mogą skorzystać z ulgi podatkowej dla seniorów. Ulga ta polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów tych osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostają aktywne zawodowo. Tak więc ulga dotyczy przychodów z pracy na etacie, z umów zlecenia oraz z działalności gospodarczej.

Ulga dla seniorów - zasady

Pracujący seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie pobierają emerytury, mogą skorzystać z ulgi podatkowej dla seniorów, która pozwala im na zwolnienie z opodatkowania przychodów do kwoty 85 528 zł. Ulga ta dotyczy przychodów z pracy na etacie oraz z umów zleceń zawartych z firmą, właścicielem nieruchomości lub przedsiębiorstwem w spadku. Z ulgi można skorzystać w trakcie roku, nie płacąc zaliczek na podatek, lub po jego zakończeniu, składając zeznanie roczne PIT. Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie u pracodawcy lub zleceniodawcy. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów w urzędzie skarbowym.

Ulga dla seniorów - w trakcie roku czy w rozliczeniu PIT?

Z ulgi dla seniora można skorzystać w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, składając roczne zeznanie podatkowe PIT. Osoby, które pracują na etacie lub umowie zlecenie, aby skorzystać z ulgi w trakcie roku podatkowego, powinny złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie PIT-2.

Rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, Małgorzata Brzoza, radzi, aby złożyć oświadczenie na nowym formularzu PIT-2, jeśli chce się skorzystać z ulgi już w trakcie roku. Ostateczne rozliczenie ulgi nastąpi w zeznaniu rocznym.

Warto zaznaczyć, że ulga dla seniora nie jest jedyną formą wsparcia dla osób starszych w Polsce. Seniorzy mogą również korzystać z innych ulg i świadczeń, takich jak np. ulgi na leki, ulgi na przejazdy komunikacją publiczną czy dodatki do emerytur i rent.

Rozliczenie PIT za 2024 rok

Rozliczenie PIT za 2024 rok będzie można składać od 15 lutego 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku.