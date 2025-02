20 lutego 2025 roku Warner Bros. Discovery Global Consumer Products wspólnie z Mennicą Gdańską zaprezentowały nową kolekcjonerską monetę "The Batman", inspirowaną filmem "Batman" produkcji Warner Bros. Pictures. Moneta przedstawiająca wizerunek kultowego Mrocznego Rycerza została wydana w nakładzie zaledwie 100 sztuk na cały świat.

Moneta powstała w ramach umowy licencyjnej Mennicy Gdańskiej z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Rewers i awers unikatowej monety

Rewers przedstawia Batmana w dynamicznej pozie, z niezwykle dopracowanymi detalami stroju. Dzięki technologii ultra-wysokiego reliefu postać nabiera głębi i wyrazistości, a nadruk UV podkreśla intensywność kolorów, nadając monecie wyjątkowy charakter.

Reklama

Awers monety zawiera herb wyspy Niue, rok emisji 2024 oraz nominał 15 dolarów, co potwierdza jej status oficjalnego środka płatniczego. Projekt awersu nawiązuje do legendarnego Gotham City.

Bardzo limitowany nakład 100 sztuk

Nakład monety – ważącej 200 gramów i wybitej z czystego srebra próby .999 – jest ściśle limitowany do zaledwie 100 sztuk na całym świecie, co czyni ją niezwykle rzadką i atrakcyjną dla kolekcjonerów. "To idealna okazja dla fanów Batmana, miłośników numizmatyki i entuzjastów popkultury, aby dodać do swojej kolekcji unikatowy, starannie wykonany numizmat/kolekcjonerski przedmiot" – zapewnia Warner Bros.

Ile kosztuje moneta i gdzie ją kupić?

Moneta "The Batman" dostępna jest w sprzedaży na stronie Mennicy Gdańskiej w cenie 2600 zł.