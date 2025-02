Waloryzacja emerytur to coroczna podwyżka świadczeń emerytalnych i rentowych, mająca na celu utrzymanie ich wartości w czasie. Dzięki niej emeryci i renciści mogą lepiej radzić sobie z rosnącą inflacją i zmieniającymi się warunkami życia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniło, że tegoroczna waloryzacja emerytur i rent przebiega zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami. Od marca 2025 roku wszystkie świadczenia zostaną podwyższone o 105,5 proc., co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawnych.

Pomimo wcześniejszych spekulacji na temat znacznego zwiększenia wskaźnika waloryzacji, ostatecznie rząd zdecydował się na utrzymanie dotychczasowych zasad. Propozycje wprowadzenia nowych mechanizmów, takich jak uwzględnienie 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń, które mogłyby podwyższyć wskaźnik o 8,5 proc., nie zostały zrealizowane.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku. Jaka podwyżka dla seniorów?

Seniorzy, zwłaszcza ci pobierający najniższe emerytury, odczują bezpośrednie skutki waloryzacji. Minimalna emerytura wzrośnie o prawie 100 złotych, z 1780 złotych do 1878 złotych brutto. To oznacza konkretne dodatkowe środki w portfelach seniorów. Co ciekawe, ta sama kwota, czyli prawie 98 złotych, stanowi również wysokość "trzynastki", którą seniorzy otrzymają w kwietniu.

Im wyższe dotychczasowe świadczenie emerytalne, tym większa będzie jego podwyżka po waloryzacji. Jak podaje onet.pl, osoby otrzymujące 2000 zł brutto mogą spodziewać się wzrostu o 110 zł. Emeryci z wyższymi dochodami, np. 3000 zł, zyskają więcej – około 165 zł. A ci, którzy pobierają 4000 zł brutto, otrzymają dodatkowe 220 zł miesięcznie. Najkorzystniej sytuacja wygląda dla osób z najwyższymi emeryturami, jak np. 9000 zł – ich świadczenia mogą wzrosnąć nawet o blisko 500 zł.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku. Kiedy wypłata wyższych świadczeń?

W związku z tym, że pierwszy dzień marca wypada w sobotę, część emerytów może spodziewać się wcześniejszej wypłaty podwyżki. Dotyczy to osób, które swoje świadczenia otrzymują tradycyjnie pierwszego każdego miesiąca. W ich przypadku, świadczenie zostanie przelane najpóźniej 28 lutego, czyli w ostatni dzień roboczy lutego.

Waloryzacja emerytur i rent 2025. O ile wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku w Polsce wyniesie 105,5 proc. Oznacza to, że świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną o 5,5 proc. W związku z tym, najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną o 97,95 zł i będą wynosić 1878,91 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 73,46 zł i będzie wynosić 1409,18 zł. Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki wzrosną o 18,15 zł i będą wynosić 348,22 zł. Warto dodać, że waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku będzie kosztować budżet państwa około 22,8 mld zł.