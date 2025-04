To świadczenie można pobierać nawet przez 3 lata. Dla kogo 1400 zł miesięcznie z ZUS?

Jeśli choroba lub wypadek uniemożliwiają kontynuowanie pracy w dotychczasowym zawodzie, renta szkoleniowa może być rozwiązaniem. Dzięki niej można zdobyć nowe kwalifikacje i rozpocząć karierę w innym obszarze.

Dla kogo renta szkoleniowa?

Warunkiem otrzymania renty szkoleniowej jest niezdolność do pracy oraz uzyskanie minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego. Ważne jest, by minimalny okres składkowy i nieskładkowy wynosił:

1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20. roku życia,

2 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia,

3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 22. a 25. rokiem życia,

4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 25. a 30. rokiem życia,

5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała po 30. roku życia.

Wniosek o rentę szkoleniową

Aby ubiegać się o rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak:

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych: dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia.

dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia. Zaświadczenie lekarskie OL-9: wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające stan zdrowia.

wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające stan zdrowia. Wywiad zawodowy: dla osób zatrudnionych, zawierający informacje o wykonywanej pracy.

dla osób zatrudnionych, zawierający informacje o wykonywanej pracy. Dodatkowe dokumenty: w przypadku choroby zawodowej, wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy, lub z pracy.

Wniosek rozpatrywany jest przez organ rentowy w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Jak długo przysługuje renta szkoleniowa?

Standardowy okres pobierania renty szkoleniowej wynosi 6 miesięcy. Czas ten przeznaczony jest na ukończenie kursu zawodowego, który umożliwi renciście podjęcie nowej pracy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora oddziału ZUS, okres pobierania renty może zostać przedłużony maksymalnie do 36 miesięcy. Należy pamiętać, że pobieranie renty szkoleniowej jest niezgodne z wykonywaniem jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Rozpoczęcie zatrudnienia skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Renta szkoleniowa - kwota

Osoba pobierająca rentę szkoleniową otrzymuje 75 proc. kwoty, która jest podstawą do obliczenia jej renty, ale nie mniej niż minimalną kwotę przysługującą osobom częściowo niezdolnym do pracy. Od 2025 roku najniższa renta szkoleniowa wynosi 1409,18 zł. Po odliczeniach kwota netto najniższej renty szkoleniowej wynosi około 1143,49 zł. Jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku w pracy lub choroby zawodowej, to osoba taka otrzyma 100 proc. podstawy wymiaru. Należy pamiętać, że zarówno renta szkoleniowa, jak i inne świadczenia wypłacane przez ZUS są objęte podatkiem dochodowym.

Osoby pobierające rentę szkoleniową mają możliwość uczestniczenia w kursach przekwalifikowujących. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje rencistę do powiatowego urzędu pracy, gdzie zostanie mu zaproponowany odpowiedni program szkoleniowy, umożliwiający podjęcie zatrudnienia w nowej dziedzinie.