Co to jest emerytura honorowa? Nowe zasady od 1 marca

Honorowa emerytura w Polsce to świadczenie przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat, niezależnie od ich stażu pracy. Jest wypłacane dożywotnio. Od 2025 roku świadczenie będzie przyznawane automatycznie. Jego wysokość wynosi 6246,13 zł brutto miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji w marcu, analogicznie do emerytur i rent.

Przypomnijmy, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc., co przełożyło się na podwyżkę emerytury honorowej o 705,88 zł. Na rok 2025 przewiduje się niższy wskaźnik – na poziomie 5,58 proc., co przełoży się na wzrost emerytury honorowej o około 348,53 zł. Jeśli prognozy te się sprawdzą, od marca 2025 roku świadczenie honorowe wyniesie 6594,66 zł.

Komu przysługuje emerytura honorowa?

Emerytura honorowaprzysługuje seniorom, którzy ukończyli 100 lat lub osiągną ten wiek do 28 lutego 2025 roku. Świadczenie w wysokości 6246,13 zł jest przeznaczone wyłącznie dla osób urodzonych między 1 marca 1924 roku a 28 lutego 1925 roku. Kwota ta podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a seniorzy odprowadzają z niej składkę zdrowotną.

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową?

Ustawa jasno precyzuje, kto jest uprawniony do emerytury honorowej. Świadczenie to będzie przyznawane automatycznie po ukończeniu 100 lat. Wniosek o jego wypłatę będzie konieczny jedynie w jednym przypadku. Osoby, które nie mają prawa do emerytury lub renty z powodu zbyt krótkiego okresu składkowego lub jego całkowitego braku, będą musiały złożyć taki wniosek.

"Decyzje w sprawie świadczenia honorowego przysługującego osobom, o których mowa powyżej, wydawać i świadczenie to wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie płatności wskazanym w decyzji" – dodaje w wyjaśnieniu Kancelaria Prezydenta.