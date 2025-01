Jak wynika z danych dostępnych na portalu infor.pl, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom zatrudnionym, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Szczegółowe warunki nabycia i wysokość tego świadczenia określa ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z informacjami zawartymi na portalu, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom, które zostały zwolnione z obowiązku wykonywania pracy w celu zapewnienia osobistej opieki nad:

dzieckiem w wieku do lat 8;

dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 18 lat;

chorym dzieckiem w wieku do lat 14;

chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 18 lat;

innym chorym członkiem rodziny, takim jak: małżonek, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz dzieci powyżej 14. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy - jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo można pobierać zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, konieczne jest wykazanie, że w gospodarstwie domowym nie ma innej osoby zdolnej do sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Okres pobierania zasiłku jest ograniczony i zależy od wieku oraz stanu zdrowia osoby wymagającej opieki. Maksymalnie można otrzymać zasiłek na 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia lub chorym dzieckiem do 14. roku życia. W przypadku opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 14-18 lat okres ten wynosi 30 dni. Natomiast na opiekę nad innymi chorymi członkami rodziny, takimi jak małżonek czy rodzice, przysługuje zasiłek na maksymalnie 14 dni w roku. Zasiłek opiekuńczy na dzieci i innych członków rodziny można pobierać łącznie przez maksymalnie 60 dni w ciągu roku kalendarzowego. Należy pamiętać, że niewykorzystane dni w danym roku nie są przenoszone na rok następny.

Reklama

Zasiłek opiekuńczy - kwota

Zasiłek opiekuńczy stanowi 80 proc. średniej miesięcznej pensji, którą osoba otrzymywała na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy poprzedzających moment, w którym nie była już w stanie pracować. Aby złożyć wniosek o taki zasiłek, niezbędne jest przedstawienie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia oraz wypełnienie formularza Z-15B, który można pobrać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

W takich sytuacjach zasiłku opiekuńczego nie otrzymasz

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w określonych sytuacjach, takich jak urlop bezpłatny, tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności lub w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania zwolnienia lekarskiego.