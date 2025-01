Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to comiesięczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na energię elektryczną i gaz. Obecnie wynosi on 299,82 zł i jest dodawany do emerytury. Choć kwota jest atrakcyjna, nie każdy senior może z niego skorzystać. Aby otrzymać ryczałt, trzeba spełniać określone kryteria, które szczegółowo reguluje prawo.

Ryczałt energetyczny - dla kogo?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczone dla wąskiej grupy osób, które spełniają określone kryteria, oraz ich rodzin. Środki te mają na celu częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu oraz ogrzewania. W przypadku śmierci świadczeniobiorcy, prawo do ryczałtu przechodzi na wdowę lub wdowca. Wypłata świadczenia następuje co miesiąc, a jego wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących przepisów. Aby uzyskać ryczałt, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS.

Ryczałt energetyczny to dodatkowe wsparcie finansowe, które przysługuje wybranym grupom seniorów. Aby otrzymać ten dodatek, trzeba spełnić określone warunki. Najczęściej ryczałt otrzymują:

Kombatanci: osoby, które brały udział w walkach o niepodległość Polski.

Byli żołnierze: zwłaszcza ci, którzy odbywali przymusową służbę wojskową w trudnych warunkach, np. w kopalniach.

Wdowy i wdowcy: po zmarłych kombatantach lub żołnierzach, którzy mieli prawo do ryczałtu.

Ryczałt energetyczny - kwota

Należy podkreślić, że wysokość ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. Obecnie jego miesięczna wartość wynosi 299,82 zł, co przekłada się na roczną sumę 3597,84 zł. Informacja o nowej wysokości dodatku publikowana jest do 7 lutego każdego roku przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a zmiana stawki obowiązuje od 1 marca.

Ryczałt energetyczny - wniosek

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie wniosku na formularzu ZUS-ERK oraz dołączenie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów ustawowych. Do wymaganych dokumentów należą między innymi:

Decyzja administracyjna wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca status kombatanta, ofiary represji lub członka rodziny osoby represjonowanej.

Zaświadczenie wystawione przez Wojskową Komendę Uzupełnień, dokumentujące fakt przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Odpowiednie dokumenty poświadczające status wdowy po żołnierzu, który był przymusowo zatrudniony.

Możliwość złożenia wniosku o ryczałt energetyczny nie jest ograniczona w czasie. Warto jednak mieć na uwadze, że niezależnie od liczby pobieranych świadczeń emerytalnych lub rentowych, przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny. Co istotne, prawo do tego dodatku może być dziedziczone przez najbliższych członków rodziny po śmierci uprawnionego.