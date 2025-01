Jak informuje Portal Samorządowy, od września 2023 roku pacjenci poszkodowani w szpitalach mają możliwość uzyskania szybkiej i pozasądowej kompensaty. Wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, zarządzanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, okazało się ogromnym sukcesem. W ciągu kilku miesięcy RPP wydał już 162 decyzje o przyznaniu świadczeń na łączną kwotę blisko 10 milionów złotych. Średnia wypłacana kwota to 60 tysięcy złotych, a najwyższa przyznana dotychczas to 161 tysięcy. Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, tak duże zainteresowanie świadczy o tym, jak bardzo potrzebna była taka forma wsparcia dla pacjentów.

Rekompensata dla poszkodowanych pacjentów

Zgodnie z danymi Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w roku 2024 Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych wypłacił świadczenia pieniężne na rzecz 162 poszkodowanych pacjentów, na łączną kwotę blisko 9,5 miliona złotych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, która weszła w życie 6 września 2023 roku, wprowadzono pozasądowy mechanizm rekompensaty dla pacjentów poszkodowanych w wyniku zdarzeń medycznych mających miejsce podczas hospitalizacji.

Z myślą o realizacji tego celu utworzono Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, którego administratorem jest Rzecznik Praw Pacjenta. Zgodnie z danymi Biura Rzecznika Praw Pacjenta, świadczenie pieniężne z Funduszu Kompensacyjnego otrzymało dotychczas 83 pacjentów, którzy doznali szkody na własnym zdrowiu, oraz 79 osób bliskich zmarłych pacjentów. Średnia wypłacona kwota wyniosła 60 tysięcy złotych. Co istotne, żaden z beneficjentów nie zrezygnował z przyznanego świadczenia, co świadczy o skuteczności nowego mechanizmu odszkodowawczego i rezygnacji stron z dalszych sporów sądowych.

Nawet kilkaset złotych rekompensaty

Najnowsza decyzja RPP dotyczy przypadku pacjentki, u której zdiagnozowano rozległe stłuczenie pośladków. Pomimo poważnych dolegliwości, pacjentka nie otrzymała w szpitalnym oddziale ratunkowym odpowiedniej opieki medycznej. Brakowało podstawowych badań neurologicznych oraz tomografii komputerowej kręgosłupa, a wyniki wykonanego badania rentgenowskiego zostały błędnie zinterpretowane.

Z powodu opóźnienia w diagnozie pacjentka utraciła szansę na przeprowadzenie pilnej operacji złamania kompresyjnego kręgosłupa, co miało poważne konsekwencje dla jej zdrowia. W związku z tym Rzecznik Praw Pacjenta przyznał jej odszkodowanie przekraczające 161 tysięcy złotych.

Rzecznik przyznał również świadczenie w wysokości 113 tysięcy złotych pacjentce, u której w trakcie zabiegu usunięcia macicy doszło do uszkodzenia jelita grubego. Powikłanie to zdiagnozowano dopiero po wypisie ze szpitala, co wymagało przeprowadzenia kolejnej operacji i założenia stomii.

Pacjent, któremu planowano usunięcie cysty bocznej szyi, otrzymał 98 tysięcy złotych odszkodowania. W trakcie zabiegu doszło do pomyłki medycznej – zamiast cysty usunięto fragment ślinianki wraz z węzłami chłonnymi. Operacja została dodatkowo skomplikowana niedowładem nerwu twarzowego. W konsekwencji, pacjent wymagał ponownej operacji, która również zakończyła się powikłaniem – niedowładem innego nerwu.

Nawet kilkaset tysięcy złotych rekompensaty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość odszkodowania za szkody na zdrowiu wyrządzone w związku ze zdarzeniem medycznym jest zróżnicowana i zależy od rodzaju poniesionej szkody. Maksymalne kwoty odszkodowania wynoszą:

za zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – do 200 000 złotych,

za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – do 200 000 złotych,

w przypadku śmierci pacjenta – do 100 000 złotych. Minimalna kwota odszkodowania w każdym z wymienionych przypadków wynosi 2000 złotych.

W ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia pełnej dokumentacji wniosku o odszkodowanie, Rzecznik Praw Pacjenta, po zasięgnięciu opinii zespołu ekspertów, wydaje oficjalną decyzję administracyjną. Decyzja ta może dotyczyć przyznania odszkodowania i określenia jego wysokości lub odmowy wypłaty odszkodowania.

W przypadku niezadowolenia z decyzji wydanej w pierwszej instancji, wnioskodawca może złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Alternatywnie, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, składając pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Należy jednak pamiętać, że wybór drogi sądowej powoduje definitywne umorzenie postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Obowiązek szpitala

W przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego, placówka zdrowotna jest prawnie zobowiązana do przeprowadzenia szczegółowej analizy przyczyn zaistniałej szkody. Celem tych działań jest nie tylko ustalenie okoliczności zdarzenia, ale przede wszystkim wdrożenie skutecznych środków zapobiegawczych, które minimalizują ryzyko powtórzenia się podobnych sytuacji w przyszłości.

W praktyce, takie analizy były już prowadzone w blisko 50 przypadkach. Szpitale, w odpowiedzi na zaistniałe sytuacje, podejmują szeroko zakrojone działania naprawcze, takie jak: modyfikacja obowiązujących standardów postępowania, wprowadzanie dodatkowych wytycznych dla poszczególnych oddziałów oraz organizowanie specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego, mających na celu podniesienie kwalifikacji i świadomości pracowników.