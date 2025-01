Ruszył nowy program wsparcia dla dzieci z rodzin o niższych dochodach. Dzięki Indywidualnemu Kontu Rozwojowemu Junior (IKR Junior), aż 6 tysięcy uczniów w całym kraju otrzyma dofinansowanie do 15 000 złotych na dodatkowe zajęcia pozaszkolne. To wszystko dzięki 110 milionom złotych pozyskanym z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie każdemu dziecku rozwijania swoich pasji.

Reklama

Program 500+ to nie jedyna forma wsparcia dla rodzin z dziećmi. Nowe inicjatywy, takie jak dopłaty do zajęć dodatkowych dla uczniów, mają zachęcić Polaków do posiadania większej liczby dzieci i przeciwdziałać problemowi starzenia się społeczeństwa.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Nowy pilotażowy program - na co można przeznaczyć środki?

Reklama

Od 2025 roku wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym uległo rozszerzeniu. Oprócz znanych już świadczeń, takich jak 300+ na wyprawkę i 500+, wprowadzono pilotażowy program Indywidualnego Konta Rozwojowego Junior (IKR Junior). Dzięki niemu uczniowie mogą otrzymać nawet 5000 zł rocznie na dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Najważniejsze jest, aby środki przeznaczyć na dodatkowe zajęcia dla uczniów. To właśnie na ten cel zostanie przeznaczonych aż 90 milionów złotych z 110 milionów pozyskanych z programu FERS. Z Indywidualnego Konta Rozwojowego Junior skorzystają uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych pochodzący z mniej zamożnych rodzin.

Mimo że program IKR Junior już wystartował, na pełną skalę zostanie uruchomiony dopiero później. Początkowo, w ramach fazy pilotażowej, środki trafią tylko do 100 uczniów z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Celem tego etapu jest sprawdzenie, jak działa system finansowania dodatkowych zajęć oraz przetestowanie platformy informatycznej.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Dzieci pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Przyznane środki będą przeznaczone wyłącznie na opłacenie zajęć pozalekcyjnych, co pozwoli dzieciom rozwijać swoje pasje i talenty. Na ten cel przeznaczono aż 90 milionów złotych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego warto jak najszybciej złożyć wniosek. Ostateczny termin składania wniosków mija 17 stycznia 2025 roku, czyli dzisiaj.

Ministerstwo wskazało, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa zarówno na rodzicach, jak i na instytucjach edukacyjnych, takich jak szkoły czy przedszkola. Ponadto, podkreślono, że wybór zajęć dodatkowych przez nieletnich powinien być dobrowolny i niezależny od jakichkolwiek zewnętrznych nacisków programowych.

Indywidualne Konto Rozwojowe Junior

Indywidualne Konta Rozwojowe Junior to rewolucyjny program, który nie tylko usuwa finansowe przeszkody w zdobywaniu wiedzy, ale też kształtuje w młodych ludziach z mniej uprzywilejowanych środowisk trwałą motywację do nauki i poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Jak podkreśla Monika Sikora, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt ten ma szansę zmienić życie tysięcy dzieci i młodzieży, otwierając przed nimi nowe możliwości edukacyjne i zawodowe.