Dla kogo trzynasta wypłata?

Nie tylko osoby starsze mogą korzystać z finansowego wsparcia ze strony państwa. Pracownicy niektórych sektorów mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, potocznie nazywanego "trzynastką". Podstawą prawną wypłaty tej świadczenia jest ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1690). Kogo obejmują te regulacje?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli "trzynastka", zostanie wypłacone pracownikom zatrudnionym w sferze budżetowej. Oznacza to, że mogą na nią liczyć zarówno nauczyciele, jak i osoby pracujące w urzędach państwowych, szpitalach, a także w samorządowych szkołach, przedszkolach czy ośrodkach zdrowia.

Kto nie dostanie 13 wypłaty?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w postaci 13 wypłaty nie przysługuje: żołnierzom oraz funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa.

Kto otrzyma pełne dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Należy podkreślić, że prawo do pełnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2025 roku przysługuje wyłącznie pracownikom, którzy przepracowali cały rok kalendarzowy. W przypadku częstych nieobecności, takich jak urlopy dodatkowe czy zwolnienia chorobowe, wysokość świadczenia może ulec zmniejszeniu. Minimalnym wymogiem do otrzymania jakiejkolwiek części "trzynastki" jest przepracowanie co najmniej 182 dni w poprzednim roku kalendarzowym.

Kiedy wypłata trzynastej pensji w 2025 roku?

Pracodawcy są zobowiązani wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne swoim pracownikom najpóźniej do końca marca roku następującego po roku, za który przysługuje to świadczenie. Oznacza to, że w przypadku wynagrodzenia za 2024 rok, pracownicy powinni otrzymać swoje "trzynastki" maksymalnie do końca marca 2025 roku. Należy podkreślić, że nieprzestrzeganie tego terminu może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy. Z uwagi na powyższe, większość pracowników otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie już w lutym.

Ile wynosi 13 wypłata?

Wysokość dodatku rocznego, potocznie nazywanego "trzynastką", jest indywidualnie ustalana dla każdego pracownika. Stanowi ona 8,5 proc. sumy wszystkich wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim, wliczając w to wszelkie dodatki i premie.