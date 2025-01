O sprzedaży wydawnictwa Polska Press mówiono już kilka miesięcy temu. Zapowiadano restrukturyzację wydawnictwa, które Orlen kupił. Podkreślił, że Polska Press nie mieści się w strukturze biznesu Orlenu.

Reklama

Kto chce kupić Polska Press?

"Fachowcy mówią, że taki program w takiej firmie, ocena jego skuteczności może być po roku, dlatego szacuję osobiście, że koło czerwca, lipca zaczniemy proces sprzedaży" - powiedział w piątek na antenie radia TOK FM prezes Orlenu. Poinformował też, że spółka chce zrezygnować z prowadzenia Orlen Paczki, rozmawia z kilkoma podmiotami, a jednym z nich jest Poczta Polska.

"Chcemy znaleźć partnera, który z nami będzie prowadził ten biznes albo później bez nas prowadził ten biznes. Tym partnerem może być Poczta Polska. Generalnie rozmawiamy z kilkoma podmiotami" - powiedział Fąfara. W połowie sierpnia ubiegłego roku prezes Fąfara zapowiedział restrukturyzację i następnie sprzedaż Polska Press i poszukiwanie partnera dla Orlen Paczki.

Co z Orlen Paczką?

Przejmując Polska Press w grudniu 2020 r. Orlen podkreślał, że "akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów".

Orlen przejął 65 proc. akcji Ruch, spółki będącej obecnie operatorem logistycznym Orlen Paczki, w listopadzie 2020 r. W listopadzie ub.r. Orlen informował, że w spółce Ruch wdrażane są działania naprawcze, które mają poprawić jej wyniki finansowe. Koncern wskazał, że w ramach segmentu sprzedaży detalicznej likwidowane są kioski, niektórzy ich ajenci decydują się na prowadzenie działalności we własnym zakresie.

Nowa strategia Orlenu

Orlen w czwartek przedstawił strategię koncernu do 2035 roku pt. "Energia jutra zaczyna się dziś". Ma to być najbardziej ambitny i największy program inwestycji rozwojowych w historii koncernu. Jego celem jest m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.

Reklama

Elementem strategii Orlenu jest optymalizacja aktywów. - "Orlen w tej chwili to jest konglomerat czterech wielkich spółek, posiadający udziały w ponad 360 mniejszych podmiotach. To olbrzymi organizm gospodarczy, który oprócz tego, co jest jego core biznesem, zajmuje się szeregiem innych rzeczy "- mówił podczas prezentacji strategii Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. - "Niektóre z tamtych inwestycji bardzo nam szkodziły wizerunkowo. Oprócz tego, że chcemy pozbyć się tego, co jest nam niepotrzebne wizerunkowo, to chcemy ograniczyć portfel posiadanych aktywów do tego, co jest core biznesem" - dodał.