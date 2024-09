Pozew akcjonariusza przeciwko Orlenowi

W poniedziałek w komunikacie giełdowym Orlen poinformował, iż "powziął informację z Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, o wniesieniu przez akcjonariusza spółki pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 11 w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 prezesa zarządu spółki, Pana Daniela Obajtka, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2024 r."

Odpowiedź Orlenu na pozwy

"W ocenie spółki pozew jest bezzasadny" - przekazał Orlen.

25 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu nie udzieliło absolutorium 11 członkom zarządu oraz 10 członkom rady nadzorczej pełniącym funkcje w 2023 r. - w tym ówczesnemu prezesowi Danielowi Obajtkowi i ówczesnemu przewodniczącemu rady nadzorczej Wojciechowi Jasińskiemu.

W przypadku zarządu z 2023 r. oprócz Daniela Obajtka absolutorium nie otrzymali również: Armen Artwich, Adam Burak, Patrycja Klarecka, Michał Róg, Jan Szewczak i Józef Węgrecki, a także Piotr Sabat, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak i Robert Perkowski. Większość poprzedniego zarządu przestała pełnić funkcje w lutym tego roku.

Z kolei w przypadku rady nadzorczej z 2023 r. oprócz Wojciecha Jasińskiego absolutorium nie udzielono także: Andrzejowi Szumańskiemu, Annie Wójcik, Barbarze Jarzembowskiej, Andrzejowi Kapale, Michałowi Klimaszewskiemu, Romanowi Kuszowi, Jadwidze Lesisz oraz Annie Sakowicz-Kacz i Janinie Goss. Rada nadzorcza w tym składzie została odwołana w lutym tego roku.

Brak absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

Podczas czerwcowych obrad akcjonariuszy Orlenu w każdym z 11 głosowań za nieudzieleniem absolutorium członkom zarządu z 2023 r. opowiedziało się ponad 90 proc. akcjonariuszy biorących w nim udział, natomiast podczas 10 głosowań za nieudzieleniem absolutorium członkom rady nadzorczej z 2023 r. padło za każdym razem 83 proc. głosów.

W uzasadnieniu do projektów uchwał w tej sprawie przygotowanych przez obecny zarząd i radę nadzorczą spółki podkreślono, że "przeprowadzona w toku analizy weryfikacja realizacji zadań przez zarząd i radę nadzorczą spółki za rok 2023, w tym wykonania obowiązków spoczywających na członkach tych organów, uprawnia do odmowy udzielenia absolutorium".

W przypadku zarządu Orlenu z 2023 r. wskazano m.in. "niedopełnienie obowiązków w sprawowaniu kierownictwa strategicznego i operacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółki Orlen Trading Switzerland - OTS, związanych z wdrożeniem obowiązujących dla grupy kapitałowej Orlen polityki i wewnętrznych zasad w zakresie wydatkowanych kwot, w tym związanych z przygotowaniem do transakcji handlowych".

Wskutek tego oraz innych czynników - jak zaznaczono w uzasadnieniu uchwały czerwcowego posiedzenia akcjonariuszy Orlenu - doszło do transakcji niekorzystnej dla OTS, co doprowadziło do konieczności odpisu w skonsolidowanym wyniku na kwotę 1,6 mld zł.

"Niedopełnienie obowiązków"

W dokumencie wspomniano także o "niedopełnieniu obowiązków w zakresie kierowania polityką cenową w odniesieniu do stosowania cen hurtowych oraz cen detalicznych paliw płynnych w okresie między 1 sierpnia a 13 października 2023 r. poprzez co najmniej niewłaściwy nadzór nad podległymi zarządowi komórkami organizacyjnymi spółki", która poprzez to poniosła szkodę.

5 sierpnia do Sądu Okręgowego w Łodzi trafiły pozwy o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał czerwcowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlenu o nieudzieleniu absolutorium za 2023 r. 8 b. członkom zarządu oraz dwóm członkom rady nadzorczej. Spółka również wtedy uznała pozwy za bezzasadne.

Wniesione wówczas pozwy dotyczyły b. członków zarządu Orlenu: Armena Konrada Artwicha, Patrycji Klareckiej, Michała Roga, Jana Szewczaka, Józefa Węgreckiego, Piotra Sabata, Krzysztofa Nowickiego i Roberta Perkowskiego oraz b. członków rady nadzorczej - Andrzeja Szumańskiego i Michała Klimaszewskiego.

Z kolei 19 sierpnia do Sądu Okręgowego w Łodzi wniesiono pozwy o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał podjętych w czerwcu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Adamowi Burakowi i Iwonie Waksmundzkiej – Olejniczak, jak ówczesnym członkom zarzdu Orlenu. Także wtedy spółka oceniła pozwy jako bezzasadne.