Poczta Polska ogłasza zwolnienia grupowe

Poczta Polska planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych, które mogą objąć aż 8,5 tysiąca pracowników. Jak informuje Onet, zarząd spółki przekazał związkom zawodowym oficjalne informacje o nadchodzącej redukcji zatrudnienia. Dotychczas firma mówiła jedynie o dobrowolnych odejściu, teraz natomiast rozważa szerszą restrukturyzację.

8,5 tys. etatów do likwidacji

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Robert Czyż, potwierdził informacje o nadchodzących zwolnieniach grupowych. Jak podaje Onet, zarząd Poczty Polskiej planuje zwolnić maksymalnie 8,5 tysiąca osób, co stanowi poważną zmianę w funkcjonowaniu firmy.

"Metoda marchewki" czy konieczność restrukturyzacji?

Przewodniczący "Solidarności" Poczty Polskiej, Bogumił Nowicki, ocenił działania zarządu jako stosowanie "metody marchewki", gdzie pracownicy są zachęcani do skorzystania z programu dobrowolnych odejść. Z kolei wiceminister aktywów państwowych, Robert Kropiwnicki, podkreślił, że decyzja o zwolnieniach to element szerszej strategii przekształceń spółki, mającej na celu dostosowanie jej do nowych warunków rynkowych.