Sztuczna inteligencja zabija etaty. Te zawody znikną w najbliższych latach

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia oblicze rynku pracy w tempie, które trudno przewidzieć. Z jednej strony, AI automatyzuje zadania, które do tej pory wymagały ludzkiej pracy, co wpływa na redukcję zatrudnienia w niektórych branżach. Z drugiej strony, rozwój tej technologii otwiera nowe możliwości dla pracowników, którzy potrafią się dostosować do zmieniających się wymagań rynku.