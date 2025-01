"W kolejnych godzinach nadal widzimy potencjał do wzrostu EUR/PLN, choć przedział 4,27-4,29 nie powinien zostać przekroczony w perspektywie bieżącego tygodnia" - ocenili analitycy BGK.

Dodatkowo, analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że czwartek jest dniem bez istotnych danych makroekonomicznych z Polski, co sprawia, że kurs złotego będzie uzależniony od impulsów z rynków globalnych.

Czarny czwartek dla złotego? Analitycy prognozują dalsze osłabienie [KURSY WALUT]

"Przy zamkniętych rynkach kapitałowych w USA, w związku z żałobą narodową po śmierci byłego prezydenta Jimmy’ego Cartera, nie spodziewamy się jednak istotnych zmian w obowiązującym, aprecjacyjnym trendzie dolara, a uczestnicy rynku najprawdopodobniej będą pozycjonowali się przed piątkową publikacją kluczowego raportu z amerykańskiego rynku pracy" - napisali analitycy PKO BP.

"Stąd konsolidacja kursu EUR/PLN w pobliżu 4,27 przy asymetrycznym ryzyku dalszego wzrostu kursu USD/PLN do przedziału 4,17-4,18 jest dla nas przed publikacją popularnych amerykańskich payrollsów scenariuszem bazowym" - dodali.

Rynek długu. Pierwsza aukcja w 2025 roku

Czwartek na krajowym rynku długu zapowiada się interesująco, ponieważ Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie pierwszego w tym roku przetargu sprzedaży obligacji, którego wartość ma wynieść od 6 do 10 miliardów złotych. To obniżenie maksymalnej podaży o miliard złotych względem pierwotnych planów na koniec ubiegłego roku. Do sprzedaży trafią obligacje serii OK0127, WS0429, PS0130, WZ0330, IZ0831 oraz DS1034.

"Spodziewamy się kolejnego relatywnie spokojnego dnia na SPW. Kalendarz makro za Oceanem jest pusty, a sygnały z UST remisowe" - zauważyli analitycy BGK.

"Nie spodziewamy się większych problemów z uplasowaniem całości emisji, czemu sprzyjać będzie - ich zdaniem - prawdopodobnie zwiększony popyt sektora bankowego i atrakcyjne poziomy dochodowości" - ocenili analitycy Banku Millennium w porannym komentarzu.

Analizując rynek długu, eksperci wskazali, że nie spodziewają się oni zagrożenia dla krajowych papierów wartościowych w związku z wyprzedażą długu na Wyspach. W kontekście aukcji, oczekują handlu na 10-letnim benchmarku poniżej poziomu 6,00 proc. oraz neutralnych impulsów z aukcji sprzedaży długu.

czwartek środa środa 09:40 16:00 09:15 EUR/PLN 4,280 4,275 4,266 USD/PLN 4,154 4,152 4,129 CHF/PLN 4,557 4,559 4,531 EUR/USD 1,030 1,030 1,033 OK0127* 5,18 5,18 5,14 DS1029 5,63 5,65 5,66 DS1034 5,97 5,97 5,97

*zmiana benchmarku

