E-Doręczenia to jedna z największych zmian w cyfrowym obiegu dokumentów. Od 1 kwietnia 205 roku to nowy obowiązek dla firm. Każda firma musi mieć założony adres do e-Doręczeń. Ma to zastąpić tradycyjne listy polecone i ułatwić komunikację z urzędami. Jak założyć e-Doręczenia? Jakie kary grożą za brak skrzynki?