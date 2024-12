Czekolada to wciąż jedna z tych słodkości, po które sięgamy najczęściej. Z badań ekspertów aplikacji PanParagon wynika, że to właśnie okres zimowy sprzyja zakupom czekolady.

Zimą częściej sięgamy po czekoladę? Oto wyniki badań

Po tabliczki, bombonierki czy czekoladowe pralinki rzadziej sięgamy latem. Od stycznia do marca częstotliwość kupna czekoladowych przekąsek kształtowała się na dość wysokim poziomie (pow. 4 proc. paragonów). Od kwietnia do września, a miesiącem, w którym najrzadziej sięgaliśmy po czekoladowe słodycze był lipiec to niespełna 1, 6 proc. paragonów.

Czekolada jest nieodłącznym elementem mikołajek oraz świąt Bożego Narodzenia. W pierwszej połowie grudnia 2024 r. czekoladowe słodkości były kupowane niemal 4-krotnie częściej niż w lipcu tego roku. To pokazuje, że zwyczaj wręczania słodyczy w świątecznych prezentach jest mocno zakorzeniony w polskiej kulturze – stwierdzaAntonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

Jakie czekolady najczęściej kupują Polacy?

Wśród najczęściej kupowanych przez Polaków czekolad jest mleczna. To właśnie ona znalazła się na niemal połowie (45,9 proc.) wszystkich paragonów zawierających czekoladowe słodkości. Na drugim miejscu uplasowała się czekolada gorzka. Jest ona jednak znacznie rzadziej kupowana. Znalazła się na ok. 15,9 proc. "czekoladowych" dowodów zakupu.

Trzecie miejsce to czekolada z orzechami. Tę można było znaleźć na ok. 12,5 proc. analizowanych paragonów. Poza podium znalazły się kolejno: praliny/bombonierki (9,2 proc. paragonów), czekolada nadziewana (7,2 proc. paragonów), czekolada deserowa (5,4 proc. paragonów) oraz figurki z czekolady typu Święty Mikołaj (3,9 proc. paragonów).

O tyle podrożała czekolada. Jak zmieniła się jej cena?

Zmieniła się mocno cena czekolady. Okazuje się, że jest o 80 proc. droższa niż dwa lata temu. Eksperci z aplikacji PanParagon przyjrzeli się jej cenom. Aby badanie było miarodajne sprawdzono medianę cen z listopada 2022,2023 i 2024 roku najpopularniejszej marki z poszczególnych typów czekolad: czekolada mleczna 100 g, czekolada mleczna z orzechami 100 g oraz mleczko w czekoladzie (380-340 g).

W ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej podrożała czekolada mleczna z orzechami. W listopadzie 2022 tabliczka czekolady ważąca 100 gram kosztowała ok. 4,99 zł. Mediana cen z analogicznego miesiąca tego roku wynosiła już 8,99 zł za ten sam produkt. To wzrost o ok. 80 proc..

Z kolei czekolada mleczna bez dodatków podrożała o 37 proc. (z 3,99 zł/szt. w 2022 do 5,50 zł/szt. w 2024 r.). Podobną podwyżkę, bo o 36 proc. odnotowano w przypadku popularnego mleczka w czekoladzie. Jeszcze dwa lata temu produkt ten był sprzedawany w gramaturze 380 g za opakowanie, a od 2023 roku producent zmniejszył jego pojemność do 340 gram.