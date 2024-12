Aby uniknąć nadpłaty podatku dochodowego w roku podatkowym, zarówno pracownicy, jak i zleceniobiorcy powinni pamiętać o złożeniu oświadczenia PIT-2 przed otrzymaniem pierwszej wypłaty w kolejnym roku. Umożliwia to optymalizację wysokości zaliczek podatkowych, co może prowadzić do istotnych oszczędności. Oto szczegóły.