Jednym z narzędzi, które mogłyby pomóc miastom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z turystyką, jest opłata miejscowa - zapewnia Unia Metropolii Polskich. Obecne przepisy w Polsce znacznie ograniczają możliwość wprowadzenia takiej opłaty przez samorządy. Unia Metropolii Polskich postuluje zmianę tych przepisów, aby każde miasto mogło samodzielnie decydować o wprowadzeniu opłaty turystycznej. Dzięki temu uzyskane środki mogłyby być przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej, promocję miasta oraz na działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Reklama

Najem krótkoterminowy a patologie

Rozwój platform takich jak Airbnb przyczynił się do wzrostu popularności najmu krótkoterminowego. Z jednej strony, jest to korzystne zarówno dla turystów, jak i właścicieli nieruchomości. Z drugiej strony, nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego może prowadzić do szeregu problemów, takich jak wzrost cen nieruchomości, spadek dostępności mieszkań na wynajem długoterminowy czy nadmierne obciążenie infrastruktury turystycznej.

Reklama

Co proponuje Unia Metropolii Polskich?

UMP proponuje wprowadzenie obowiązkowej rejestracji najmu krótkoterminowego oraz lepszą współpracę platform takich jak Airbnb z samorządami. Dzięki temu miasta mogłyby lepiej kontrolować rynek najmu krótkoterminowego i wprowadzać odpowiednie regulacje, które ograniczyłyby negatywne skutki tego zjawiska.