Miejscem, w którym medycyna estetyczna nie tylko rozkwita, ale które już zostało okrzyknięte stolicą tej profesji, jest Dubaj.

Dotychczas to miasto było atrakcyjne głównie dla tych, którzy chcieli odpocząć i zobaczyć jego przepych oraz luksus. Tymczasem coraz częściej odwiedzają je także ci, którzy szukają luksusowej opieki medycznej i chcą poprawić swój wygląd.

Dubaj to nowe Beverly Hills

Dubaj już zyskał miano "Beverly Hills Bliskiego Wschodu". Z najnowszych, opublikowanych danych Dubajskiej Agencji Zdrowia (DHA) wynika, że wzrost w sektorze turystyki medycznej rozpoczął się już w 2023 roku. Wtedy miasto to odwiedziło ponad 691 tys. tzw. turystów medycznych. Wydali oni ponad 267,8 mln euro na usługi medyczne.

Dla porównania w 2022 roku liczba turystów wyniosła 674 tys.. To oznacza, że Dubaj rzeczywiście staje się jednym z najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych, ośrodków medycznych na świecie. Warto przy tym podkreślić, że ceny zabiegów są średnio o 30-40 proc. droższe niż w innych częściach świata.

Nowa stolica medycyny estetycznej. Co przyciąga do Dubaju?

Dlaczego to tak popularne pod kątem turystyki medycznej miejsce? Głównym powodem jest to, że pracują tam światowej klasy i sławy chirurdzy plastyczni. Z raportu DHA wynika, że przypada tam ponad 300 specjalistów na populację przekraczającą trzy miliony mieszkańców. Wedle międzynarodowych standardów jest to jeden chirurg plastyczny na 100 tys. osób. To oznacza, że chirurgów przypadających na jednego mieszkańca jest w Dubaju więcej niż w takich miastach jak Nowy Jork, Londyn czy Los Angeles.

Jak wynika z danych ponad połowa szpitali w Dubaju oferuje usługi z zakresu chirurgii plastycznej, z czego 70 proc. jest międzynarodowo akredytowanych. Miasto to posiada także 150 ośrodków chirurgii jednodniowej i 400 klinik oferujących pełen zakres zabiegów estetycznych. Chętnych do poprawienia sobie urody przyciągają nie tylko specjaliści i technologia, z której korzystają, ale także luksusowe warunki pobytu. Kliniki mają w swojej ofercie m.in. luksusowe apartamenty oraz pogramy wellness.