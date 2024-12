Rząd pracuje nad nowym programem wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami starszymi. To tzw. bon senioralny, który, jak określiła minister Marzena Okła-Drewnowicz, można porównać do "odwróconego babciowego". Świadczenie to ma na celu wsparcie finansowe rodzin zajmujących się osobami powyżej 75. roku życia.

Od kiedy nowe świadczenie?

Od początku 2026 roku planowane jest wprowadzenie nowego świadczenia finansowego dla seniorów – bonu senioralnego. Jego wartość, przekraczająca 2000 złotych miesięcznie, została ustalona na poziomie około 50 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w drugiej połowie 2024 roku. Maksymalna kwota świadczenia to 2150 złotych, co odpowiada około 50 godzinom usług opiekuńczych. Warto podkreślić, że bon senioralny będzie miał formę świadczenia bezgotówkowego, przeznaczonego na opłacenie usług wsparcia dla osób starszych.

Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to forma wsparcia finansowego, która umożliwia skorzystanie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby starszej. Usługi te mają na celu zapewnienie seniorom niezbędnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, takiej jak wykonywanie czynności higienicznych, przygotowywanie posiłków oraz utrzymywanie kontaktów społecznych.

Świadczenie pieniężne, zwane bonem senioralnym, będzie mogło być przyznane osobie, która ukończyła 75 lat lub jej bezpośrednim potomkom (dzieciom lub wnukom). Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest sytuacja, w której rodzina seniora nie jest w stanie zapewnić mu niezbędnego wsparcia materialnego. Jednak, aby senior lub jego rodzina mogli skorzystać z tego świadczenia, członkowie rodziny muszą być osobami aktywnymi zawodowo, zatrudnionymi na podstawie różnego rodzaju umów lub prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bon senioralny?

Aby otrzymać nowe świadczenie, senior musi mieć ukończone 75 lat oraz pobieraną emeryturę lub rentę. Dodatkowym wymogiem jest spełnienie kryterium dochodowego. Suma miesięcznych świadczeń seniora, w tym ewentualnego dodatku pielęgnacyjnego, nie może przekroczyć określonych limitów.

Aby uzyskać bon senioralny, zarówno osoba starsza, jak i jej bezpośredni potomkowie muszą spełnić określone kryteria dochodowe. Zstępny ubiegający się o bon nie może osiągnąć dochodu przekraczającego dwukrotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, oraz trzykrotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku prowadzenia działalności wieloosobowej, niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przychód seniora nie może być większy niż:

3500 zł brutto - w 2026 roku,

4000 zł brutto - w 2027 roku,

4500 zł brutto - w 2028 roku,

5000 zł brutto - w 2029 roku.

Przychód ten liczony jest już razem z dodatkiem pielęgnacyjnym.

Wniosek o bon senioralny

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach bonu senioralnego należy złożyć w urzędzie gminy, na terenie której osoba starsza jest zameldowana. Wniosek składa bezpośredni potomek seniora (dziecko, wnuk), który musi dołączyć do niego pisemną zgodę osoby starszej upoważniającą do złożenia wniosku. W trakcie rozpatrywania wniosku, gmina przeprowadzi szczegółową ocenę potrzeb seniora, w szczególności w zakresie czynności niezbędnych do codziennego życia, wykorzystując w tym celu specjalny kwestionariusz.

