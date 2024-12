Program dofinansowania dla właścicieli psów i kotów to doskonała okazja, by obniżyć koszty związane z opieką nad zwierzętami. W wielu przypadkach wysokość wsparcia może sięgać nawet 500 złotych. Warto podkreślić, że dofinansowanie nie jest wypłacane bezpośrednio, lecz pokrywa koszty zabiegów weterynaryjnych, takich jak sterylizacja czy czipowanie. Co więcej, z programu można skorzystać wielokrotnie.

Dopłata dla właścicieli psów i kotów

Wiele polskich miast, takich jak Lublin, Wrocław, Poznań czy Warszawa, oferuje mieszkańcom możliwość bezpłatnej sterylizacji i czipowania swoich zwierząt. Choć szczegółowe warunki tych programów różnią się w zależności od miasta, ich wspólnym celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez pokrycie kosztów niezbędnych zabiegów.

Jeśli chcesz otrzymać wsparcie finansowe, najprościej będzie udać się do urzędu miasta lub bezpośrednio do działu, który zajmuje się takimi sprawami. Zwierzę, które chcesz zgłosić, musi mieć co najmniej pół roku i być zdrowe na tyle, żeby można było je znieczulić.

Właściciel nieruchomości, z reguły, zobowiązany jest potwierdzić swoje miejsce zamieszkania na terenie danego samorządu. W tym celu wystarczające jest przedstawienie umowy najmu, zaświadczenia o statusie studenta miejscowej uczelni bądź dokumentu poświadczającego regulowanie zobowiązań podatkowych na rzecz danej gminy lub miasta.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Kwota dofinansowania na sterylizację zwierząt nie jest stała i wynosi 500 złotych tylko w niektórych przypadkach. Rzeczywista suma, jaką otrzymamy, zależy od konkretnych cen zabiegów w wybranym przez nas gabinecie weterynaryjnym. Koszty sterylizacji różnią się w zależności od gatunku zwierzęcia (pies, kot) oraz jego płci.

Analiza cenników usług weterynaryjnych wskazuje, że koszt kastracji kocurów oscyluje między 100 a 180 złotych, podczas gdy u psów zmieści się w przedziale 100-200 złotych. Zabiegi chirurgiczne przeprowadzane na samicach są bardziej kosztowne. Sterylizacja kotki to wydatek rzędu 300 złotych, natomiast w przypadku suk cena może sięgnąć nawet 450 złotych.

Chcesz skorzystać z dofinansowania? O tym musisz pamiętać

Aby skorzystać z dofinansowania na sterylizację zwierzęcia, obowiązkowo należy je zaczipować. Koszt zabiegu, który obejmuje zarówno sterylizację, jak i czipowanie, jest różny i zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj zastosowanego czipa oraz stawki weterynaryjne. W zależności od tych elementów ostateczna cena może wynosić od 50 do nawet 200 złotych. Oznacza to, że dofinansowanie może pokryć jedynie część kosztów zabiegu, a w niektórych przypadkach może być konieczne dopłacenie większej kwoty.

Dofinansowanie na więcej niż jedno zwierzę

W wielu miejscach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na sterylizację lub kastrację więcej niż jednego zwierzęcia. Na przykład, w Poznaniu właściciele zwierząt domowych mogą skorzystać z takiego wsparcia nawet dwukrotnie w ciągu roku. Warto sprawdzić w lokalnym urzędzie, czy podobne programy są dostępne w danej miejscowości.

