Kto może otrzymać świadczenie interwencyjne?

W wyniku nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, która weszła w życie 26 listopada, zakres podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia interwencyjnego w wysokości do 1 miliona złotych został istotnie poszerzony. Oprócz przedsiębiorców, świadczenie to mogą uzyskać również rolnicy, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Osoby, które nie miały ubezpieczenia od klęsk żywiołowych przed powodzią, otrzymają mniejsze pieniądze z pomocy państwa. Nawet jeśli dostaną jakieś wsparcie, to nie może ono przekroczyć 75 proc. poniesionych strat i 75 proc. maksymalnej możliwej kwoty pomocy.

Reklama

Czym jest świadczenie interwencyjne?

Świadczenie interwencyjne to forma jednorazowej pomocy finansowej, która ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych, np. powodzi. Jest to rodzaj zabezpieczenia socjalnego, które ma pomóc w utrzymaniu płynności finansowej firmy i umożliwić jej odbudowę po katastrofie naturalnej.

Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców

ZUS poinformował, że przedsiębiorcy, którzy spełnili kryteria przyznania świadczenia interwencyjnego, ale nie otrzymali pełnej kwoty z powodu wcześniejszych przepisów, otrzymają różnicę. Dotyczy to sytuacji, gdy nowe regulacje pozwoliłyby na wyższe świadczenie. ZUS dokona wypłaty uzupełnienia automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Proces ten zostanie zrealizowany w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy.

W jakich sytuacjach trzeba będzie zwrócić świadczenie interwencyjne?

Otrzymane przez przedsiębiorcę świadczenie interwencyjne może zostać zwrócone w kilku sytuacjach:

Przerwanie działalności: Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub zawiesi ją w ciągu pół roku od momentu otrzymania wsparcia, będzie musiał zwrócić otrzymane środki.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub zawiesi ją w ciągu pół roku od momentu otrzymania wsparcia, będzie musiał zwrócić otrzymane środki. Nieprawdziwe informacje: W przypadku, gdy jakiekolwiek dane podane we wniosku o świadczenie okażą się nieprawdziwe, ZUS będzie miał prawo zażądać zwrotu przyznanej kwoty.

W przypadku, gdy jakiekolwiek dane podane we wniosku o świadczenie okażą się nieprawdziwe, ZUS będzie miał prawo zażądać zwrotu przyznanej kwoty. Brak oszacowania szkód: Jeśli przedsiębiorca nie dostarczy w wymaganym terminie oszacowania poniesionych strat wraz z odpowiednią dokumentacją, świadczenie również będzie musiało zostać zwrócone.

Jeśli przedsiębiorca nie dostarczy w wymaganym terminie oszacowania poniesionych strat wraz z odpowiednią dokumentacją, świadczenie również będzie musiało zostać zwrócone. Utrudnianie kontroli: W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgodzi się na przeprowadzenie kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub będzie w jakikolwiek sposób utrudniał jej przebieg, może to skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia.

Termin składania wniosków i formy składania

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o świadczenie interwencyjne, mają czas do 16 marca 2025 roku na złożenie wniosku. Dokument ten można przesłać elektronicznie za pośrednictwem profilu eZUS, dołączając go jako pismo ogólne (POG), lub złożyć osobiście w formie papierowej.

Inne formy wsparcia oferowane przez ZUS

Oprócz świadczenia interwencyjnego ZUS oferuje przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi dodatkowe formy wsparcia. W związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej na części województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego, Zakład przyjmuje wnioski dotyczące:

Odroczenia terminów płatności składek: Najwięcej wniosków dotyczy nowego terminu płatności oznaczanego kodem 1451.

Najwięcej wniosków dotyczy nowego terminu płatności oznaczanego kodem 1451. Rozłożenia na raty należności z tytułu składek: ZUS rozpatruje wnioski o rozłożenie na raty zaległych składek (kod 21).

ZUS rozpatruje wnioski o rozłożenie na raty zaległych składek (kod 21). Zmiany warunków umowy o rozłożenie na raty: Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o zmianę warunków już istniejących umów o rozłożenie na raty (kod 20).

Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o zmianę warunków już istniejących umów o rozłożenie na raty (kod 20). Zmiany warunków umowy o odroczenie terminu płatności: W niektórych przypadkach ZUS wyraża zgodę na zmianę warunków umów o odroczenie terminu płatności składek.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium