Problemy finansowe częściej dotykają kobiet (41 proc.) niż mężczyzn (34 proc.). Różnice te mogą wynikać m.in. z niższego poziomu dochodów oraz specyfiki zatrudnienia wśród kobiet. Dodatkowo osoby z wykształceniem średnim (41 proc.) i zawodowym lub niższym (44 proc.) częściej zgłaszają trudności finansowe niż osoby po studiach (32 proc.).

Finansowa katastrofa? Co trzeci Polak ledwo wiąże koniec z końcem

Polacy w obliczu trudności finansowych najczęściej ograniczają swoje wydatki do niezbędnego minimum (58 proc.). Część z nich korzysta z pomocy rodziny (28 proc.) lub znajomych (10 proc.). Inni szukają dodatkowych źródeł dochodu (27 proc.) lub decydują się na sprzedaż zbędnych przedmiotów, takich jak sprzęty domowe, ubrania czy zabawki dziecięce (23 proc.).

Zauważono również wzrost odsetka osób zaciągających kredyty, choć jest on wciąż niski – 9 proc.. "Trzeba tu dodać, że dodatkowo problemy z zaległymi długamima obecnie niemal 2,6 mln Polaków" – podkreślono. Rośnie także liczba osób korzystających z pomocy społecznej (5 proc.) i jadłodzielni (2 proc.).

Uciążliwe wydatki i cięcia budżetowe

Wśród najbardziej uciążliwych wydatków Polacy wymieniają rachunki za prąd, wodę i gaz (44 proc.). Co czwarty badany wskazuje na koszty żywności (25 proc.), a co piąty na czynsz (23 proc.). W obliczu rosnących cen około 40 proc. Polaków ogranicza wydatki na kulturę i rozrywkę, takie jak kino, koncerty czy wyjścia do restauracji. "Ponad połowa Polaków nie ponosi wcale wydatków na zajęcia sportowe i teatr, a blisko połowa na koncerty, płatne usługi streamingowe oraz hobby związane ze sportem" – zauważyli autorzy badania.

Priorytety w budżetach domowych

Pomimo oszczędności, Polacy wciąż priorytetowo traktują wydatki na opiekę zdrowotną (21 proc.) i zwierzęta (14 proc.). To jedyne kategorie, w których więcej osób deklaruje wzrost wydatków niż ich ograniczenie. Co piąty badany (22 proc.) przeznacza więcej środków na żywność lepszej jakości, choć jednocześnie 30 proc. rezygnuje z jedzenia w restauracjach i kawiarni, a także z zakupów odzieży i obuwia.

Badanie "Kondycja domowych budżetów Polaków" przeprowadziła firma Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor w październiku 2024 roku. Wzięło w nim udział 1045 Polaków powyżej 18. roku życia. BIG InfoMonitor to biuro informacji gospodarczej działające od 2004 roku, które gromadzi dane o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

Źródło: PAP, Media