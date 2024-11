Reklama

Zajęcie środków na koncie bankowym jest regulowane przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 889 tego kodeksu, komornik przekazuje do banku informację o zajęciu wierzytelności dłużnika do wysokości zadłużenia wraz z kosztami egzekucji.Bank blokuje środki do wysokości zajęcia i przekazuje je na konto komornika lub informuje o przeszkodach w realizacji tego obowiązku.

Dłużnik zostaje powiadomiony o zajęciu, a zgromadzone środki są przekazywane wierzycielowi w ramach zaspokojenia należności.

Kwota wolna od zajęcia i minimalne wynagrodzenie 2025

Kwota wolna od zajęcia przez komornika to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia netto. W 2024 roku wynosi ona 3 225 zł, co odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu brutto 4 300 zł. W 2025 roku, po wzroście minimalnego wynagrodzenia do 4 666 zł brutto, kwota wolna wzrośnie do 3 499,50 zł.

Zasady egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Egzekucji komorniczej podlegają środki z wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego oraz wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (jeśli pracownik z nich nie zrezygnował). Prawo chroni część wynagrodzenia, która musi wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jednak w przypadku długów alimentacyjnych ochrona ta jest ograniczona – komornik może zająć do 60 proc. wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości.

Potrącenia z wynagrodzenia – hierarchia należności

Zgodnie z Kodeksem pracy, kolejność potrąceń z wynagrodzenia jest jasno określona:

Należności alimentacyjne (do 60 proc. wynagrodzenia).Inne egzekucje (do 50 proc. wynagrodzenia).Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.Kary pieniężne przewidziane w Kodeksie pracy.

Ochronie podlegają także inne świadczenia, takie jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z zakładowego funduszu nagród czy udziały w zyskach, ale w przypadku długów alimentacyjnych mogą one zostać zajęte w całości.

Zgoda pracownika na potrącenia

Jeśli potrącenia dotyczą innych należności, które nie są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, konieczna jest zgoda pracownika. Taka zgoda musi być udzielona na piśmie i dotyczyć konkretnej należności. W każdej chwili pracownik ma prawo tę zgodę wycofać.

