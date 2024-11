Rząd pracuje nad uruchomieniem nowego świadczenia dla seniorów 75+. Ma ono ruszyć w styczniu 2026 roku i wynieść nawet 2150 zł miesięcznie. Bon ma na celu zapewnienie opieki nad starszymi osobami. Co trzeba zrobić, by otrzymać to świadczenie? Czy będą obowiązywały kryteria dochodowe? Sprawdź.

Komu będzie przysługiwał bon senioralny?

Bon senioralny ma przysługiwać aktywnym zawodowo zstępnym, tj. dzieciom, wnukom, prawnukom osoby powyżej 75 roku życia, która potrzebuje wsparcia w codziennym życiu. Maksymalna kwota bonu wyniesie 2150 zł na osobę. Jak szacuje minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz bonem może zostać objętych ok. 300 tys. osób.

Bon będzie przeznaczony dla osób aktywnych zawodowo, które w związku z wykonywaną pracą nie są w stanie zapewnić wsparcia bliskiej osobie starszej w zakresie podstawowych czynności realizowanych w miejscu zamieszkania seniora.

O bon senioralny będzie mogła ubiegać się zstępny osoby starszej. Zstępny to osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (np. dzieci, wnuki, prawnuki). Dodatkowo będzie to musiała być osoba:

1) pozostająca w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475, 742, 858, 863 i 1089), tj. wykonującą pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą lub

2) prowadząca działalność gospodarczą, która jest zorganizowaną działalnością zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 i 1222), lub

3) świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 i 1237) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub

4) osiągająca przychód z działalności rolniczej, z działów specjalnych produkcji rolnej lub ze świadczenia pomocy rolnikowi (pomocnik rolnika), w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90 i 1234).

Bon senioralny – kryteria dochodowe dla seniora

By uzyskać bon senioralny trzeba będzie jednak spełnić określone kryteria dochodowe. Będą one dotyczyły zarówno dochodów seniora, jak i zstępnego. Nie bez znaczenia będzie także rok przyznania świadczenia oraz ewentualny dodatek pielęgnacyjny.

Zgodnie z projektem ustawy o bonie senioralnym, by otrzymać świadczenie dochód seniora nie może przekroczyć 3 500 zł brutto w 2026 roku, 4 000 zł brutto w 2027 roku, 4 5000 zł w 2028 roku o 5 000 zł brutto w 2029 i kolejnych latach. Dochód seniora będzie uwzględniał także dodatek pielęgnacyjny.

Bon senioralny - kryteria dochodowe dla zstępnych

Także osoby, które będą chciały ubiegać się o bon senioralny będą musiały spełnić odpowiednie kryteria dochodowe. W przypadku gospodarstwa 1-osobowego przychód zstępnego nie będzie mógł przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w przypadku gospodarstw wieloosobowych limit to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Od czego zależy wysokość bonu senioralnego?

Wysokość bonu senioralnego zależy od oceny niezaspokojonych potrzeb osoby starszej. Ocenę przeprowadza gmina. Maksymalna wysokość bonu to 2150 zł miesięcznie. Kwota ta odpowiada 50 godzinom usług wsparcia, takich jak m.in. pomoc w zakresie codziennych potrzeb, dostęp do świadczeń zdrowotnych, podstawowa opieka higieniczna czy pomoc w utrzymaniu kontaktów społecznych.

Liczba godzin usługi wsparcia będzie uzależniona od liczby punktów w skali niezaspokojonych potrzeb określonych w toku oceny przez gminę. Osobie w wieku powyżej 75 lat, która otrzymała w skali niezaspokojonych potrzeb życia codziennego:

od 11 do 20 punktów - przysługuje do 12 godzin usług wsparcia miesięcznie;

od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 24 godzin usług wsparcia miesięcznie;

od 36 do 50 punktów - przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia miesięcznie;

od 51 do 60 punktów - przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia miesięcznie.

Świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy. Po 12 miesiącach konieczna będzie ponowna weryfikacja potrzeb seniora.