Polski Alarm Smogowy przeanalizował ceny paliw stałych, w tym węgla, pelletu oraz drewna, zbierając dane z października 2024 r. z 32 składów w całej Polsce. Wyniki wskazują na delikatne wzrosty w porównaniu do poprzedniego kwartału, jednak w skali roku wszystkie paliwa stałe są obecnie tańsze. Na przykład cena węgla typu "orzech" spadła z 1 796 do 1 426 zł za tonę (o 21 proc.), a pellet staniał o 17 proc., osiągając poziom 1 408 zł za tonę. Drewno kawałkowe odnotowało spadek o 16 proc., ale jego cena jest mocno zróżnicowana regionalnie.

Koszty ogrzewania domu – jak kształtują się ceny w 2024 r.?

W raporcie PAS przeanalizowano również koszty ogrzewania domu o powierzchni 150 m², zamieszkanego przez czteroosobową rodzinę. W średnio ocieplonym budynku roczne koszty ogrzewania przy użyciu kotła na olej opałowy sięgają aż 11 787 zł, co czyni go najdroższą opcją. Gazowe systemy grzewcze to wydatek na poziomie 9 467 zł, podczas gdy węgiel i drewno kosztują od 6 179 do 8 092 zł rocznie. Jednak najtańszą opcją pozostają pompy ciepła – w zależności od typu urządzenia, ich roczny koszt waha się od 4 531 do 6 931 zł. To duża różnica w porównaniu do droższych systemów.

Pompy ciepła biją rekordy popularności – aż 28 proc. taniej niż rok temu

Największą niespodzianką w raporcie PAS jest znaczny spadek kosztów ogrzewania przy wykorzystaniu pomp ciepła, które są obecnie o 27-28 proc. tańsze niż rok temu. Dzięki oszczędnościom związanym z pompą ciepła, wielu właścicieli domów wybiera tę technologię jako ekonomiczne źródło ciepła. Na przeciwnym biegunie znajdują się kotły gazowe, które ze względu na wzrost cen paliwa generują obecnie o 21 proc. wyższe koszty niż w poprzednim roku.

Koszt ogrzewania domu nieocieplonego – wnioski z raportu PAS

Raport PAS wskazuje na ogromne koszty ogrzewania tzw. "wampirów energetycznych", czyli domów bez izolacji termicznej, gdzie zużycie ciepła sięga 200 kWh/m² rocznie. W takich budynkach ogrzewanie gazem kosztuje około 14 830 zł rocznie, podczas gdy "kopciuch" węglowy generuje koszty rzędu 13 070 zł. Nawet przy zastosowaniu pompy ciepła koszty wahają się od 7 do 11 tys. zł, co jasno pokazuje, że brak ocieplenia wiąże się z bardzo wysokimi rachunkami, bez względu na wybrany system grzewczy.

Kalkulator kosztów ogrzewania – narzędzie PAS dla właścicieli domów

Polski Alarm Smogowy udostępnia internetowy kalkulator kosztów ogrzewania, który pozwala na porównanie wydatków dla różnych systemów ogrzewania, uwzględniając poziom ocieplenia budynku oraz aktualne ceny paliw. To narzędzie umożliwia właścicielom domów oszacowanie kosztów ogrzewania w zależności od wybranego źródła energii.