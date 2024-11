ZUS informuje o możliwości składania wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoim profilu na portalu X przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie tzw. renty wdowiej. Już od 1 stycznia 2025 roku będzie można ubiegać się o otrzymanie tego świadczenia. Nasuwa się jednak pytanie: co w przypadku, gdy renta zdrowia połączona jest z wypłatą innego oświadczenia - takiego jak np.: renta rodzinna czy emerytura?

Otóż jak podaje portal ZUS.pl, każda wdowa lub wdowiec mający prawo do:

renty rodzinnej oraz

oraz własnego świadczenia – takiego, jak: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury pomostowej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej,

może wybrać jedną z dwóch opcji. Zgodnie z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

oraz albo 100 proc. własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Co w przypadku, gdy beneficjent wybierze opcję pierwszą (czyli 100 proc. wysokości renty rodzinnej), a ma przyznane prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej? W takiej sytuacji otrzyma on 15 proc. z przysługującej mu emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 15 proc. przysługującej mu okresowej emerytury kapitałowej. Ponadto od stycznia 1 stycznia 2027 wypłacane będzie nie 15, a 25 proc. drugiego świadczenia.

Renta wdowia: co to za świadczenie i komu przysługuje

Renta wdowia jest to świadczenie pieniężne które ma zagwarantować godne warunki życia dla seniora na emeryturze po śmierci jego współmałżonka. Jak podaje rządowy portal GOV.pl, obecnie co piąta osoba powyżej 65 roku życia jest zagrożona w Polsce ubóstwem. Wprowadzone przepisy mają na celu zapewnić bezpieczeństwo materialne i stabilność finansową osobom starszym. "Gdy ludzie są ze sobą przez całe życie, a jedna osoba odchodzi, to jest to ogromna osobista tragedia. Nie chcemy, żeby była to również tragedia finansowa. Koszty życia maleją niewiele, a budżet domowy kurczył się dotychczas o ponad połowę." – wyjaśnia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie to ma dotyczyć wszystkich osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń. Co więcej renta ma przysługiwać również tym osobom, które zostały wdową lub wdowcem przed wejściem przepisów w życie. Warto również pamiętać że warunkiem nabycia prawa do renty jest pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz osiągnięcie przez wdowę lub wdowca powszechnego wieku emerytalnego.

Warto wiedzieć, że do przekroczenia limitu, równego trzykrotności najniższej emerytury, wypłacanie renty wdowiej nie będzie skutkowało zmniejszeniem sumy otrzymywanych świadczeń. Nie będzie miało znaczenia, czy emerytura pochodziła z KRUS-u, ZUS-u czy też z jakiegokolwiek innego systemu. Według szacunków, skorzysta na tym około ok. 2 milionów Polek i Polaków. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 i od tego dnia będzie można składać wnioski. Natomiast korzystanie ze świadczenia będzie możliwe od 1 lipca 2025 roku.