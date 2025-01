Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej uzgodniły zmiany w dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej budynków (EPBD). Nowelizacja ma na celu ograniczenie emisji CO₂ wynikających z ogrzewania budynków na terenie UE, co wiąże się z wycofywaniem ogrzewania na paliwa kopalne, w tym na gaz. Kiedy to nastąpi? Są trzy daty, o których trzeba wiedzieć.

Zakaz pieców na gaz. Plan UE rozpocznie się w 2025 roku

Unijne przepisy zakładają, że wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne. Oznacza to w praktyce zakaz instalacji pieców na paliwa kopalne w nowych obiektach. Zakaz instalowania pieców na gaz ma swoje źródło w unijnej polityce klimatycznej i pakiecie Fit for 55. Dyrektywa zakłada doprowadzić do ograniczenia emisyjność dwutlenku węgla gospodarki europejskiej o co najmniej 55 procent do 2030 roku względem poziomu z 1990 r.

Już od 2025 roku nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę pieca węglowego na ogrzewanie gazowe ani skorzystania z ulgi podatkowej na ten rodzaj termomodernizacji. Dopłaty będą dostępne tylko wtedy, gdy instalacja pieca gazowego zostanie połączona z montażem pompy ciepła. W takich instalacjach piec gazowy jest tzw. źródłem szczytowym, które jest uruchamiane tylko w okresach największego zapotrzebowania na ciepło. Dominującym źródłem jest natomiast instalacja oparta na OZE.

Zakaz instalacji pieców na gaz i węgiel wejdzie w życie w 2028 roku dla budynków należących do państwa lub samorządów. Od 2030 roku obejmie również nowe budynki. Dyrektywa PE i Rady UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wymienia wśród wskaźników obowiązkowych całkowite wycofanie kotłów zasilanych paliwami kopalnymi – a więc na węgiel i gaz – najpóźniej do 2040 r.

Rachunki za gaz mocno w górę. ETS2 zmusi do wymiany pieców?

Od 2027 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowy, rozszerzony system handlu emisjami ETS2, który obejmie również sektor transportu i budownictwa. Wprowadzenie tego systemu wiąże się z nałożeniem opłaty za emisję dwutlenku węgla wynikającą ze spalania paliw kopalnych. W konsekwencji gospodarstwa domowe w Polsce zapłacą więcej za ogrzewanie gazem, węglem lub olejem opałowym.

"Dla przeciętnej polskiej rodziny (statystycznie średniej na bazie danych GUS) skumulowany dodatkowy koszt ETS2 w przypadku ogrzewania gazem wyniesie w latach 2027–2030: 6 338 zł, a w latach 2027–2035: 24 018 zł. W przypadku wykorzystania węgla będzie to odpowiednio 10 311 zł i 39 074 zł. Aby pokryć dodatkowe koszty związane z ETS2 przeciętna polska rodzina w 2027 roku w przypadku ogrzewania gazem będzie musiała wydać równowartość 45% (w 2030 r. – 82%) miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku ogrzewania węglem 73% (w 2030 r. – 134%)" – czytamy w raporcie "Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków".