Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w rozmowie z money.pl zaproponował, by osoby oszczędzające na emeryturę w III filarze mogły skorzystać z możliwości wykupienia emerytury dożywotniej. Dzięki temu Polacy oszczędzający w PPK, IKE lub IKZE mieliby szansę zapewnić sobie stabilniejsze świadczenie na starość. ZUS rozważa również nowe formy wsparcia, takie jak asystenci medyczni dla lekarzy czy sztuczna inteligencja do analizy dokumentacji, co pozwoliłoby usprawnić funkcjonowanie systemu.