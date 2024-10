Według nieoficjalnych informacji, wypłata pieniędzy dla Polski z unijnego Krajowego Programu Odbudowy jest zagrożona. Chodzi o kwotę prawie 10 mld euro, czyli ponad 40 mld zł. Przeszkodą jest to, że w Polsce nie weszło jeszcze w życie rozporządzenie w sprawie norm jakości węgla spalanego w gospodarstwach domowych. A jest to konieczny warunek do wypłaty pieniędzy.