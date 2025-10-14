Musisz zapłacić do 25 października. Inaczej czeka cię spora kara finansowa, a nawet egzekucja sądowa

Mimo to, jak wskazują statystyki, znaczna część osób zobowiązanych do opłacania abonamentu nie wywiązuje się z tego obowiązku. W takiej sytuacji fiskus może podjąć zdecydowane działania windykacyjne. Skarbówka nie przebiera w środkach, gdy chodzi o nieopłacony abonament RTV. Jeśli nie regulujemy należności, możemy spodziewać się problemów. Urząd skarbowy ma prawo egzekwować dług, nawet poprzez potrącenia z naszych dochodów, np. emerytury.

Abonament RTV

Abonament RTV to opłata, którą w Polsce uiszcza się za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Pieniądze zebrane z tego tytułu są przeznaczane na finansowanie publicznej radiofonii i telewizji. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej dotyczy każdego, kto posiada w swoim gospodarstwie domowym odbiornik radiowy lub telewizyjny, niezależnie od tego, czy korzysta z niego regularnie.

Abonament RTV należy zapłacić do 25. dnia miesiąca

Zgłaszając sprzęt do ewidencji abonamentowej zobowiązujemy się do regularnych wpłat. Co miesiąc, najpóźniej 25. dnia, należy uiścić opłatę. W październiku ostatnim dniem na dokonanie płatności jest najbliższy piątek, czyli 25 października.

W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa wynosi 8,70 zł za radio i 27,30 zł za telewizor lub telewizor i radio. Istnieje zniżka 10 proc. za zapłatę roczną z góry do 25 stycznia 2025 roku, co daje roczną opłatę w wysokości 94 zł za radio i 294,90 zł za telewizor.

Jaka kara za niezapłacenie abonamentu RTV?

Unikanie opłat abonamentowych wiąże się z ryzykiem kontroli skarbowych. W przypadku zaległości otrzymamy wezwanie do uregulowania należności. Mamy na to tylko 7 dni. Kwota zadłużenia może być niewielka, ale równie dobrze może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Za nieuregulowanie należności abonamentowych grozi kara finansowa w wysokości 819 zł, co stanowi 30-krotność miesięcznej opłaty. Osoby z zaległościami zobowiązane są do uiszczenia pełnej kwoty wraz z odsetkami.

Kontrola pracowników Poczty Polskiej

Poczta Polska przeprowadza kontrole w celu weryfikacji, czy użytkownicy posiadają zarejestrowane urządzenia radiofoniczne i telewizyjne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tj. korzystania z niezarejestrowanego sprzętu naliczana jest kara w wysokości 30-krotności obowiązującej miesięcznej opłaty abonamentowej.

Za niepłacenie abonamentu RTV mogą ci zmniejszyć emeryturę

W przypadku braku spłaty zadłużenia, sprawa zostanie przekazana do egzekucji skarbowej. Urząd skarbowy może zająć różne składniki majątku dłużnika, w tym emeryturę. Najczęściej długi są ściągane z rachunków bankowych, nadpłat podatkowych, emerytur, pensji lub przy pomocy komornika.