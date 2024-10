Wsparcie jest udzielane w ramach "Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom" obowiązującego w latach 2022–2024. Program przewiduje pomoc finansową dla rodzin dotkniętych przez żywioły, aby dzieci mogły kontynuować edukację i wrócić do normalnego funkcjonowania w szkole. Środki przeznaczone są na różne formy wsparcia, takie jak:

zasiłek losowy na cele edukacyjne,

wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne ,

, zajęcia opiekuńcze oraz terapeutyczno-edukacyjne.

Zasiłek losowy - Kto może skorzystać?

Zasiłek losowy przeznaczony jest dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających do szkół w trybie dziennym, niezależnie od typu szkoły. Jest to forma wsparcia finansowego, która ma pomóc w zakupie niezbędnych materiałów edukacyjnych, odzieży, czy innych rzeczy potrzebnych do nauki.

Dodatkowo, uczniowie mogą skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, które pomagają zredukować stres i skutki emocjonalne związane z żywiołem.

Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Program obejmuje także organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów. Dotyczy to:

dzieci w wieku przedszkolnym,

uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek losowy - ile wynosi?

Zasiłek losowy dla jednego dziecka wynosi 1 000 zł. Na wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1 540 zł na ucznia. Możliwe jest także łączenie tych form wsparcia, co łącznie daje kwotę do 2 540 zł na jedno dziecko.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o zasiłek losowy można składać na formularzach udostępnionych przez gminy. Rodzice powinni składać dokumenty do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca zamieszkania dziecka.