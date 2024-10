Zaczęło się od poufnego listu, który dzieci Zygmunta Solorza wystosowały do kluczowych menadżerów spółek, należących do ojca. Opublikowała go "Gazeta Wyborcza". Informowali w nim, że nie maja kontaktu z ojcem i ostrzegali przed możliwym przejęciem jego spółek. Reakcja Zygmunta Solorza była natychmiastowa. Biznesmen odwołał synów Tobiasa Solorza i Piotra Żaka ze stanowisk w radzie nadzorczej Zespołu Elektrowni "Pątnów - Adamów - Konin", w której byli zastępcami przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Potem na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu, stanowiska stracili Tobias Solorz i Jarosław Grzesiak.

Rozprawa w Liechtensteinie

14 października rano odbędzie się w Vaduz w Liechtensteinie pierwsza rozprawa ws. wartego ok. 7 mld zł majątku Zygmunta Solorza. Sąd ma rozstrzygnąć kwestię kontroli nad fundacjami Tivi Foundation i Solkomtel Foundation, przez które miliarder kontroluje Cyfrowy Polsat i ZE PAK.

Zarobki synów Zygmunta Solorza

"Fakt" dotarł do sprawozdań, z których wynika, że Tobias Solorz i Piotr Żak w ZE PAK w 2023 r. zarobili po 695 tys. zł. Z kolei, jak podał money.pl, to nie są wszystkie zarobki. W sumie Tobias Solorz w zeszłym roku zarobił 6,3 mln zł w spółkach Grupy Polsat, a Piotr Żak - 6,06 mln zł.

Ile zarabia Zygmunt Solorz?

"Fakt" dotarł do dokumentów, z których wynika, ile zarabia Zygmunt Solorz. 68-letni miliarder zasiada w radach nadzorczych swoich spółek jako przewodniczący. Ma w nich większościowe pakiety udziałów, jego głos jest więc decydujący.

Jak wynika ze sprawozdania rocznego za 2023 r. tylko w Cyfrowym Polsacie Solorz zarobił w zeszłym roku 240 tys. zł. W Grupie Polsat jego wynagrodzenie wyniosło aż 6 milionów 840 tysięcy złotych.

Do tego dochodzą dochody z ZE PAK, gdzie Solorz pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Za tę rolę otrzymał 180 tysięcy złotych. Dodatkowo, za zasiadanie w radzie nadzorczej spółki-córki PAK Serwis sp. z o. o. otrzymał 720 tysięcy złotych.

Łącznie, tylko z tych źródeł, zarobki Zygmunta Solorza w 2023 roku przekroczyły 7,9 miliona złotych. Warto podkreślić, że są to dane pochodzące z oficjalnych sprawozdań, które spółki są zobowiązane publikować raz w roku.

Lista najbogatszych Polaków magazynu "Forbes"

Zygmunt Solorz zajmuje 8. miejsce na liście 100 Najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Jego majątek aktualnie jest wyceniany jest na 7,72 mld zł. "Pierwszy raz w historii zestawienia najbogatszych Zygmunt Solorz znalazł się tak daleko poza pierwszą trójką" - podkreślał "Forbes".