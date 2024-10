Podczas poniedziałkowego walnego zgromadzenia synowie Zygmunta Solorza, Tobias Solorz i Piotr Żak zostali odwołani z rady nadzorczej ZE PAK. We wtorek natomiast Tobias Solorz został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Już z jednak wcześniej było głośno o narastającym konflikcie. Media pisały o liście wysłanym przez dzieci Zygmunta Solorza do kilkudziesięciu osób z kadry zarządzającej czterech głównych spółek należących do przedsiębiorcy: Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii. Piotr Żak, Aleksandra Żak i Tobias Solorzzaapelowali, aby menadżerowie z rozwagą podchodzili do poleceń wydawanych przez osoby, "które niedawno uzyskały uprawnienia w tej kwestii".

Zostało to zinterpretowane jako ostrzeżenie, że działania Solorza są inspirowane przez osobę, która ma na niego coraz większy wpływ i chce podważyć ustanowioną w 2023 roku sukcesję w imperium Polsatu. Chodzi o Justynę Kulkę, czwartą żonę twórcy Polsatu, którą poślubił w Liechtensteinie w marcu 2024 r.

Justyna Kulka. W ilu jest spółkach?

"Wczytując się w oficjalne dane KRS, można wyraźnie wskazać punkt kulminacyjny, w którym wpływy Kulki w imperium jej męża skokowo wzrastają. W połowie października 2018 r. zostaje członkiem organu nadzoru w Netii, a w 2022 r. zyskuje nadzór nad trzema kolejnym spółkami w biznesie Solorza: Liberty Poland, Premium Mobile i PAK-VOLT" - czytamy w Wirtualnej Polsce. Jak podaje portal, w 2024 r. pozycja Justyny Kulki stała się już bardzo silna. Według KRS między 1 stycznia a 3 października wpisana została jako członek organów nadzoru w kolejnych 33 spółkach powiązanych z Solorzem. Jak podsumowuje WP Justyna Kulka ma teraz wpływ na najmniej 40 spółek w imperium Solorza. Tylko w tym roku została wpisana do 26 z nich.