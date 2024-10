Liczenie wiernych w kościołach odbywa się raz do roku, najczęściej w październiku. Wówczas rejestrowane są dwie główne kategorie: dominicantes, czyli osoby uczestniczące w niedzielnych mszach świętych, oraz communicantes, czyli ci, którzy przystępują do komunii świętej. Akcja ma na celu zrozumienie poziomu uczestnictwa Polaków w życiu kościelnym.

Ilu Polaków naprawdę chodzi do kościoła? Zaskakujące dane

Ostatnie dostępne dane pochodzą z 2022 roku. Według Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego, w tym roku wskaźnik dominicantes wyniósł 29,5 proc., co oznacza, że niespełna co trzeci Polak uczestniczył w niedzielnej mszy świętej. Wskaźnik communicantes, czyli osób przystępujących do komunii, wyniósł 13,9 proc.

Dla porównania, w 2014 roku wskaźnik dominicantes wynosił 39,1 proc. Spadek ten świadczy o pewnym trendzie zmniejszającej się liczby wiernych regularnie uczęszczających na msze święte.

W 2024 roku liczenie wiernych zaplanowano na 13 października, jednak na wyniki trzeba będzie poczekać do grudnia 2025 roku, kiedy zostaną one opublikowane w Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce.

Przypomnijmy, w raporcie za 2021 rok odsetek dominicantes wynosił 28,3 proc., a communicantes 12,9 proc.. Z danych tych wynika, że w 2022 roku wzrósł procent osób uczestniczących w nabożeństwach oraz przystępujących do Eucharystii w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Warto jednak uwzględnić, że w 2021 roku obowiązywały rygorystyczne restrykcje pandemiczne, co mogło wpłynąć na wyniki.

W 2019 roku, czyli przed pandemią, regularnie do kościoła uczęszczało 36,9 proc. katolików, a 16,7 proc. przyjmowało Komunię Świętą.

Ilu katolików mieszka w Polsce?

Dane z Narodowego Spisu Powszechnego Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, za katolików uważa się nieco ponad 27 milionów Polaków, co stanowi 71,3 proc. populacji. Pozostali są niewierzący, wyznają inne religie lub nie odpowiedzieli na pytanie o wyznanie. W poprzednim spisie z 2011 roku katolikami określiło się 33 miliony osób.

Spadek liczby osób identyfikujących się jako katolicy nie jest bezpośrednio odzwierciedlony w statystykach dotyczących dominicantes i communicantes. Dane ISKK pokazują systematyczny spadek udziału zobowiązanych katolików uczestniczących w Mszach św. (z 47,5 proc. w 2000 roku do 29,5 proc. w 2022 roku), podczas gdy procent osób przystępujących do Komunii Świętej przez ostatnie dwie dekady utrzymywał się na poziomie 16 proc., z niewielkimi odchyleniami, na które w latach 2020-2022 mogła wpływać pandemia koronawirusa.

