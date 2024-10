Dla kogo przeznaczone jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest skierowane do osób, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aby otrzymać to wsparcie, należy spełnić kluczowy warunek: wychowanie co najmniej czworga dzieci. Świadczenie to może być przyznane matce lub, w szczególnych przypadkach, ojcu, jeśli to on zajął się wychowywaniem dzieci.

Świadczenie przysługuje jedynie osobom, które mieszkają na terenie Polski przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia i które z powodu poświęcenia się wychowaniu dzieci, nie wypracowały prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od minimalnej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - ile wynosi, kiedy podwyżka?

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest równa najniższej emeryturze, która od marca 2024 wynosi 1780,96 złotych. Osoby, które pobierają świadczenia niższe od tej kwoty, mogą liczyć na uzupełnienie do poziomu minimalnej emerytury. Co ważne, świadczenie jest corocznie waloryzowane, co oznacza, że kwota ta wzrośnie w 2025 roku.

Jak złożyć wniosek o rodzicielskie świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do wniosku należy dołączyć informacje o dzieciach oraz szczegółowe oświadczenie dotyczące sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Nawet jeśli spełniasz kryteria przyznania świadczenia, mogą istnieć przeszkody, które uniemożliwią jego otrzymanie. Świadczenie nie przysługuje osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, a także tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności.