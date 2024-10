W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, które stanowią podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy. W rozporządzeniu pojawiły się także informacje dotyczące wysokości świadczeń rodzinnych. Co się zmieni po 1 listopada 2024 roku?

Świadczenie rodzicielskie. Komu przysługuje i ile wynosi?

Świadczenie rodzicielskie skierowane jest do matek ojców lub opiekunów dziecka. Przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby bezrobotne, studenci oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które nie opłacają składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi obecnie 1000 zł i kwota ta będzie nadal obowiązywała po 1 listopada 2024 roku.

Zasiłek rodzinny a kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 764 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie wynosić 1922 zł.

Jaka będzie wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada?

Od 1 listopada 2024 roku wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie od 95 zł do 135 zł tj. 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 24 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia i 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość pozostałych świadczeń, dodatków i zasiłków rodzinnych

W przypadku pozostałych świadczeń ich wysokość będzie następująca: