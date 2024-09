W innych rejonach powodziowych emerytury zostaną doręczone terminowo.

Komunikat poczty

Spółka zapewniła, że za pośrednictwem listonoszy postara się skomunikować z każdym odbiorcą przekazu pieniężnego. "Jeśli, m.in. ze względu na konieczność ewakuacji, nie będzie go w miejscu zamieszkania, emeryt będzie mógł odebrać pieniądze w dogodnym dla siebie, ustalonym z pracownikiem Poczty Polskiej miejscu. Jeśli będzie taka potrzeba, listonosze – po zgłoszeniu przekazanym przez klienta – podejmą także kolejną próbę doręczenia świadczenia emerytalnego" - podała Poczta.

Jak zapewniła, wszędzie tam, gdzie pojawi się problem z wypłatą, Poczta będzie kontaktować się ze sztabami kryzysowymi, przy których - w miarę potrzeb - będą organizowane punkty wypłat emerytur.

Wcześniejsza wypłata emerytur

"Wcześniejsza wypłata emerytur to jedno z działań wspierających osoby dotknięte powodzią lub nią zagrożone, które podejmuje Poczta Polska. Tak jak w przypadku wcześniej nawiedzających Polskę klęsk żywiołowych, pandemii i innych sytuacji wyjątkowych, spółka uruchamia szereg działań wpierających poszkodowanych mieszkańców. Włącza się także m.in. w centralne i lokalne inicjatywy pomocowe (udostępnienie zaplecza logistycznego i magazynowego) oraz współpracuje z instytucjami (m.in. Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ZUS)" - podała spółka.

Zastępcze i mobilne punkty pocztowe

Dodała, że po to, by zapewnić obywatelom dostęp do podstawowych usług urzędowych, od 17 września spółka uruchomiła zastępcze i mobilne punkty pocztowe dla mieszkańców terenów dotkniętych lub zagrożonych powodzią. "Poczta przekaże również opłaty pobierane od wpłat dokonanych w placówkach Poczty Polskiej na rzecz organizacji zajmujących się pomocą powodzianom" - przekazała spółka.

Jednocześnie przypomniała, że jej pracownicy dotknięci skutkami powodzi mają możliwość zgłaszania potrzeb i próśb o pomoc finansową, materialną czy logistyczną. Została również uruchomiona zbiórka koleżeńska – pocztowcy, za pośrednictwem Fundacji „Pocztowy Dar”, mogą wpłacać pieniądze dla kolegów poszkodowanych w czasie powodzi.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Zatrudnia ok. 62 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju.